Serie A: Genoa Lazio

Conquistare il 20/o risultato utile consecutivo in campionato per continuare a vivere un sogno. La Lazio va a caccia dei tre punti sul campo del Genoa sperando di confermare la prestazione di domenica scorsa all'Olimpico con l'Inter. "Quella è stata un'ottima gara, da squadra matura" ricorda Simone Inzaghi, indicando sempre nel pass Champions il traguardo stagionale: "Ora abbiamo 17 punti di vantaggio sulla Roma (quinta in classifica, ndr), sappiamo quale il nostro grande obiettivo. Veniamo da 15 vittorie e 4 pareggi, siamo in un ottimo momento. Dobbiamo essere bravi a non guardare né avanti né indietro, dobbiamo proseguire nel percorso di crescita. Ad aprile inoltrato poi si potranno tirare delle conclusioni di un tipo o dell'altro". Insomma per il tecnico biancoceleste è ancora presto per parlare apertamente di scudetto. Meglio vivere alla giornata, senza farsi trascinare dall'entusiasmo dell'ambiente. "Questa squadra ha avuto un rendimento altissimo, però quello che è stato è stato. I ragazzi sono stati esaltati, ma mancano 14 partite. Dobbiamo avere l'umiltà di giocare ancora con aggressività e allo stesso tempo avere la consapevolezza che stiamo facendo grandi cose. Servirà mantenere alta la concentrazione perché il campionato italiano non ti regala nulla, ogni partita è difficile". Come quella di domani col Genoa, "una squadra organizzata che ha fatto 8 punti nelle ultime 4 partite. Sta bene fisicamente e mentalmente, ha giocatori di qualità, attaccanti molto forti che in qualsiasi momento possono creare dei pericoli". E in difesa la Lazio rischia di essere molto rimaneggiata a causa della squalifica di Luiz Felipe e delle non perfette condizioni fisiche di uno dei suoi leader e punti fermi, ovvero Acerbi. "Giovedì ha accusato un indolenzimento muscolare, e ieri ha saltata la seduto ma oggi ha fatto un buon allenamento. Vediamo, lo staff stiamo ragionando e valuteremo se potrà scendere in campo o meno" conclude Inzaghi.