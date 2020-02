Premier: clou Chelsea-Tottenham, il derby di Mourinho

Due sconfitte impreviste nella prima tornata degli ottavi di Champions. La Premier fa i conti con una realtà sconosciuta (e la prossima settimana Bayern e Real non saranno una passeggiate per Chelsea e City). Ma non è tempo di distrazioni perché in mezzo c'è un turno importante. Tra Leicester e City è in gioco il secondo posto, ma la squadra di Guardiola e' sotto scacco con la tegola della squalifica Uefa. Ma ancora più importante è il derby di Londra, basilare per la corsa al quarto posto. Sia Chelsea che Tottenham (privo di Kane e Son) sono reduci da una sconfitta e i Blues sono in vantaggio di un punto. Ma dietro premono Sheffield e United, che hanno un turno casalingo facile. Il Liverpool, che fa corsa a se', ha un facile posticipo lunedì col West Ham.

Il quadro della 27/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICHE)