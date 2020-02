Ligue1: Psg chiude col Bordeaux, polemiche dopo ko

La sconfitta di Dortmund ha fatto riesplodere le polemiche nel Psg con lo sfogo di Neymar, sempre più separato in casa. Lo scudetto in Ligue1 è quasi in tasca e i parigini sono attesi dal posticipo col Bordeaux. Prosegue la splendida marcia del Marsiglia secondo, che non dovrebbe avere difficoltà col Nantes. Per il terzo posto si battono Lilla e Rennes, reduci da un ko per cui si sta avvicinando il redivivo Monaco che ha un turno non complicato a Digione.

Il quadro della 26/ma giornata