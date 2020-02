Calcio: corsa scudetto a tre, la Lazio prende il volo

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - La Lazio dei record accende la corsa scudetto: superata l'Inter e a un punto dalla Juve capolista, adesso la squadra di Simone Inzaghi è la prima rivale dei bianconeri per il titolo. Dopo il successo in casa contro i nerazzurri, Immobile e compagni sono sempre più lanciati in vetta e quello che prima era un tabù adesso è un obiettivo da inseguire: e cambiano anche le previsioni degli analisti di Planetwin365 che hanno rivisto le quote scudetto con un bel balzo della Lazio. Prima del big match dell'Olimpico Inter (2,80) e Lazio (6,00) si trovavano dietro la Juve (1,68). Ora gli equilibri sono cambiati e se la squadra di Sarri si conferma la favorita (1,60), anche nelle quote c'è stato il srpasso tra le inseguitrici con la Lazio che tallona a 3,75, mentre l'Inter vede quasi dimezzate le chance di vittoria da 2,80 a 4,25. A Bergamo si sono invece definitivamente infrante le speranze della Roma: dopo la sconfitta con l'Atalanta, la quota scudetto dei giallorossi passa da 501,00 a 851,00. (ANSA).