Serie A: Roma-Bologna, in campo alle 20.45

Stasera alle 20.45 all'Olimpico l'avversario sarà il Bologna, ma in casa Roma a tenere ancora banco è il pesante ko subito a Reggio Emilia. Paulo Fonseca non si nasconde, ammette le proprie responsabilità tornando però a battere su un tasto già toccato da quando è arrivato nella Capitale, quello della mentalità e della ambizione. Inoltre, a proposito di cose da comprendere, confessa di non aver ancora inquadrato il modus operandi della classe arbitrale italiana. Il portoghese, insoddisfatto dalla pioggia di ammonizioni rimediate a Reggio, prende la questione alla larga ma poi non trattiene la stilettata: "A me non piace parlare di arbitri. Col Sassuolo si è perso perché abbiamo sbagliato. Ma mi è difficile comprendere che una squadra come la Roma abbia tanti cartellini gialli. Ho visto tante partite in Italia e il metro arbitrale non è lo stesso per tutte le squadre"

Ecco le probabili formazioni di Roma-Bologna.

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 18 Santon, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov, 21 Veretout, 4 Cristante, 17 Under, 77 Mkhitaryan, 99 Kluivert, 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 15 Cetin, 20 Fazio, 33 Bruno Peres, 37 Spinazzola, 14 Villar, 8 Perotti, 27 Pastore, 19 Kalinic, 31 Perez). All.: Fonseca.

Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara.

Squalificati: Pellegrini.

Diffidati: Veretout.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 13 Bani, 23 Danilo, 4 Denswil, 8 Dominguez, 30 Schouten, 7 Orsolini, 21 Soriano, 99 Barrow, 24 Palacio. (1 Da Costa, 97 Sarr, 15 Mbaye, 25 Corbo, 32 Svanberg, 80 Mazza, 17 Skov Olsen, 26 Juwara).

All.: Mihajlovic.

Indisponibili: Dijks, Krejcì, Medel, Sansone, Santander.

Squalificati: Poli.

Diffidati: Denswil, Santander, Mbaye.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata Quote Snai: 1,60 4,25 5,00