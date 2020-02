Chiellini torna ad allenarsi in gruppo: 'Bellissimo'

Giorgio Chiellini è tornato ad allenarsi con il gruppo, per il momento solo parzialmente. Lo annuncia la Juventus nel report sulla seduta di oggi alla Continassa. Il capitano bianconero si è infortunato il 30 agosto scorso, riportando una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro."In campo con i miei compagni, sensazione bellissima". Giorgio Chiellini festeggia in un post su Instagram il suo ritorno al lavoro con il resto del gruppo 5 mesi dopo il grave infortunio al ginocchio. Chiellini, 35 anni compiuti nell'agosto dell'anno scorso, è stato inserito nella lista Uefa per la seconda fase della Champions League e potrebbe tornare disponibile già a fine febbraio.