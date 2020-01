Serie A: Roma Lazio. Inzaghi: 'Derby azzera pronostici, 3 punti pesanti'

"Chi ha più da perdere tra Roma e Lazio? Chiunque lo perde, ma sappiamo che ci saranno altre 18 partite dopo questa. Vincendo faremmo un importante passo in avanti in classifica ma nel derby i pronostici si azzerano tutti. Alla squadra ho chiesto di avere lucidità e di leggere bene la partita". Lo ha detto il tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia del derby di domani. "Il derby è qualcosa di molto importante e bisogna arrivarci al meglio. Noi ci arriviamo delusi e arrabbiati per l'eliminazione di martedì in Coppa Italia che non meritavamo", aggiunge Inzaghi.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez; 18 Santon, 23 Mancini, 6 Smalling, 11 Kolarov; 21 Veretout, 4 Cristante; 17 Under, 7 Lo.Pellegrini, 99 Kluivert; 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 20 Fazio, 24 Florenzi, 33 Bruno Peres, 37 Spinazzola, 15 Cetin, 8 Perotti, 19 Kalinic). All.: Fonseca. Squalificati: nessuno. Diffidati: Lo.Pellegrini, Veretout. Indisponibili: Antonucci, Diawara, Mkhitaryan, Pastore, Zaniolo, Zappacosta.

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha; 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi,26 Radu; 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 19 Lulic; 11 Correa, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 5 Bastos, 4 Patric, 93 Vavro, 8 D.Anderson, 58 Minala, 7 Berisha, 16 Parolo, 28 A.Anderson, 22 Jony, 20 Caicedo, 34 Adekanye). All.: S.Inzaghi.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Acerbi, Cataldi, Radu. Indisponibili: Cataldi, J.Lukaku, Marusic. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 2,75; 3,60; 2,45