Serie A: Parma Udinese, formazioni

"Non credo che il risultato di Milano abbia lasciato uno strascico mentale nei giocatori, che è l'unica cosa che conta. La squadra si è allenata bene, con convinzione, che non è scontato nell'ultima settimana di mercato". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Luca Gotti nel corso della consueta conferenza stampa della vigilia della trasferta in casa del Parma. Una gara in cui "mi auguro fortemente di avere a disposizione una squadra. Il che non vuol dire la stessa di Milano perché la partita sarà profondamente diversa - ha spiegato - ma la speranza, la volontà, è di avere una squadra solida, che sa quello che vuole e capisce sempre meglio come ottenere quello che vuole". Gotti si aspetta un Parma che, seppur privo di Gervinho e Inglese, sia sempre "con le sue armi e doti. Ha la qualità di soffrire, subire e poi, improvvisamente, rendersi pericolosissimo; ha la capacità di restare in partita, attaccato al match e ha giocatori di esperienza, che sanno leggere i momenti della partita, cosa che dobbiamo essere bravi a fare anche noi".

Le probabili formazioni

Parma (4-3-3): 1 Sepe; 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 93 Sprocati. (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 8 Grassi, 10 Hernani, 15 Brugman, 16 Laurini, 33 Kucka, 26 Siligardi) All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Adorante, Barillà, Gervinho, Inglese, Karamoh.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna. (88 Nicolas, 27 Perisan, 4 Opoku, 87 De Maio, 18 Ter Avest, 72 Barak, 11 Walace, 8 Jajalo, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All.: Gotti Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Samir. Arbitro: Sozza di Seregno.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 21 Tonelli, 15 Colley, 29 Murru; 7 Linetty, 4 Vieira, 18 Thorsby, 11 Ramirez; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. (22 Seculin, 30 Falcone,33 Rocha, 19 Regini, 91 Bertolacci, 26 Leris, 20 Maroni, 14 Jankto, 9 Bonazzoli, 10 Rigoni, 17 Caprari). All.: Ranieri. Squalificato: Chabot. Diffidati: Bereszynski, A.Ferrari. Indisponibili: A.Ferrari, Depaoli.

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 19 Romagna, 13 Peluso, 77 Kyriakopoulos; 4 Magnanelli, 73 Locatelli; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 9 Caputo. (56 Pegolo, 63 Turati, 6 Rogerio, 17 Muldur, 35 Piccinini, 14 Obiang, 23 Traore, 44 Ghion, 68 Bourabia, 18 Raspadori, 51 Pellegrini). All.: De Zerbi Squalificati: nessuno. Diffidati: Djuricic, Magnanelli Indisponibili: Chiriches, Defrel, Duncan Ferrari, Marlon, Tripaldelli. Artbitro: Piccinini di Forlì.

Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 13 Rrhamani, 21 Gunter, 24 Kumbulla, 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 88 Lazovic, 16 Borini, 32 Pessina, 10 Di Carmine (22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 15 Bocchetti, 27 Dawidowicz, 33 Empereur, 96 Adjapong, 7 Badu, 14 Verre, 25 Danzi, 9 Stepinski, 11 Pazzini). All.: Juric. Indisponibili: Salcedo. Squalificati: Zaccagni. Diffidati: Veloso, Verre.

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel, 29 Rispoli, 5 Lucioni, 13 Rossettini, 7 Donati, 14 Deiola, 4 Petriccione, 37 Majer, 8 Mancosu, 10 Falco, 30 Babacar. (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 9 Lapadula, 11 Shakov, 16 Meccariello, 18 Saponara, 38 Laraspata, 39 Dell'Orco, 77 Tachtsidis). All.: Liverani. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Calderoni, Farias. Arbitro: Abisso di Palermo.