Serie A: Brescia Milan

"Senza Balotelli il Brescia perde qualità ma troverà più compattezza, dinamismo e aggressività. Ci aspettiamo un avversario determinato, noi proveremo a vincere la partita". Stefano Pioli commenta così l'assenza di Mario Balotelli per squalifica ed evidenzia il buon percorso del Milan in trasferta: "I numeri non mentono mai, le nostre interpretazioni sono state positive, dobbiamo continuare così, c'è ancora tanta strada da fare e restare concentrati sulla prossima gara che è sempre la più importante". Pioli ammette una predilezione per il tifoso milanista Sandro Tonali ("ha grandissime qualità, va preso in grande considerazione") e ribadisce l'importanza di un giocatore come Ibrahimovic: "E' un valore aggiunto, per lo spessore e la presenza che mette in partita e per la professionalità di ogni giorno. Sta facendo molto bene alla squadra, i compagni sono stati bravi a sfruttare gli spazi creati. E' un campione, tra i migliori al mondo, mi aspettavo tanto da lui e ho trovato una persona molto disponibile, è entrato con curiosità, ha studiato e ora è più consapevole di quello che deve fare"

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali,27 Dessena; 23 Skrabb; 9 Donnarumma, 11 Torregrossa (22 Alfonso, 12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 20 Magnani, 24 Mangraviti, 26 Martella, 29 Semprini, 6 Ndoj, 7 Spalek, 28 Romulo, 31 Bjarnason, 18 Aye'). All.: Corini. Squalificati: Balotelli. Diffidati: Mateju, Torregrossa. Indisponibili: nessuno. Milan (4-3-3): 99. G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 10 Calhanoglu; 17 Leao, 21 Ibrahimovic (1 Begovic, 90 A. Donnarumma, 24 Kjaer, 46 Gabbia, 68 Rodriguez, 8 Suso, 33 Krunic, 5 Bonaventura, 18 Rebic, 9 Piatek). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bennacer, Musacchio, Romagnoli. Indisponibili: Biglia, Calabria, Duarte. Arbitro: Valeri di Roma. Quote Snai: 5,50; 3,85; 1,75.