Coppa Italia: Juventus Roma

Coppa Italia, all'Allianz Stadium dalle 20,45 la sfida Juventus-Roma, caccia alla semifinale. A Torino la capolista affronta i giallorossi di Fonseca, con Ronaldo in campo è sempre big match.

A dieci giorni dalla sfida di campionato è ancora Juventus contro Roma, questa volta in palio c'è la semifinale di Coppa Italia. Una partita paradossalmente più insidiosa per la squadra di Sarri rispetto a quella in campionato, nonostante si giochi nel fortino inespugnabile dell'Allianz Stadium, ancora inviolato in questa stagione. "Basta vedere i risultati della Roma in trasferta, segna come in casa però subisce la metà - fa notare l'allenatore bianconero -. Sarà una partita difficile contro una squadra di ottimo livello con caratteristiche che possono rendere l'incontro molto delicato". Nonostante l'assenza del fuoriclasse bosniaco Dzeko, squalificato e sostituito da Kalinic, ci sarà da soffrire, avverte Sarri: "Pensare di non soffrire con la Roma vuol dire aver perso di vista la realtà, i giallorossi hanno fatto soffrire anche il Barcellona. In campionato siamo usciti con tre punti da una partita difficile, ma, come ho detto, la Roma è più forte in trasferta che in casa. Non avranno Dzeko, giocatore difficile da sostituire, ma Kalinic anche se può aver avuto momenti di difficoltà ha numeri importantissimi e merita considerazione".

Fonseca: Roma stanca ma possiamo battere Juve - Stanca nelle gambe ma carica mentalmente e intenzionata a sfatare un tabù che comincia a pesare. La Roma che affronterà la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia scenderà in campo per passare il turno e centrare finalmente un successo nel nuovo stadio dei bianconeri. Da quando infatti la Vecchia Signora si è trasferita allo Stadium i giallorossi hanno inanellato solo delusioni: nove gare giocate e nove gare perse, con un totale di 21 gol subiti e solo tre realizzati. Ma come dice il vecchio adagio, c'è sempre una prima volta, che Paulo Fonseca spera coincida con l'impegno di questa sera. "Per me non sono importanti le partite già giocate, l'importante è giocare con ambizione, voglia di vincere e fiducia per cambiare questa tendenza degli ultimi anni - spiega il tecnico portoghese alla vigilia -. Sappiamo che sarà una partita difficile, contro una grandissima squadra che sta attraversando un buon momento. Penso che abbiamo giocato una buona partita contro di loro. Possiamo pensare di vincere". A patto di non cadere nello stesso errore commesso nel recente incrocio di campionato, con la Juventus corsara all'Olimpico per 2-1 in virtù di un avvio dei giallorossi col freno a mano tirato (vantaggio di Demiral al 3', raddoppio di Ronaldo dal dischetto al 10').