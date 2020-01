Serie A: Napoli Fiorentina, formazioni

Tre partite di fila in casa, tre tentativi per dire se il Napoli è rinato o è ancora in coma. E' questa la sfida che comincia domani al San Paolo per gli azzurri e per Rino Gattuso contro la Fiorentina che dà l'avvio al girone di ritorno dopo un'andata chiusa a 24 punti, 20 in meno di un anno fa. Un disastro da mettersi alle spalle anche se Gattuso è prudente: "Abbiamo tre partite - dice - molto importanti in otto giorni, ma ora pensiamo solo alla Fiorentina perché sappiamo che sarà dura ma vogliamo i tre punti. Non possiamo pensare a Lazio e Juve ora. Domani ci giochiamo tanto sia a livello mentale che di classifica". Già perché il Napoli ha bisogno di una svolta, di ritrovare convinzione e consapevolezza per poter puntare alla risalita. E ha bisogno del San Paolo, senza cori e bandiere ormai da settimane per lo sciopero delle curve. Gattuso suda e tiene i calciatori 5-6 ore a Castel Volturno, il club gli ha dato i due centrocampisti che voleva, Demme e Lobotka, che domani saranno in panchina, e ha già preso un nuovo centrale difensivo per il prossimo anno, Rrahmani dal Verona che oggi ha fatto le visite mediche. Servirebbe domani, però, visto che la difesa continua a essere un pronto soccorso: "Mi mancano giocatori importanti - spiega Gattuso - a partire dal problema in difesa dove mancano Maksimovic e Koulibaly e poi manca ancora Mertens. Ora cerchiamo di mettere la squadra migliore in campo". Dietro sono out anche i lungodegenti Malcuit e Ghoulam e lo squalificato Mario Rui, la formazione è un'architettura con Manolas e Di Lorenzo probabilmente centrali e Hysaj e Luperto sulle fasce. In panca l'unico difensore è Tonelli. Novità confermata in porta, con Ospina titolare: "Meret - afferma il tecnico - è un patrimonio del Napoli, Ospina ha un vissuto diverso, ora cerco questo tipo di gioco ed è un pizzico più avanti Ospina. Meret non sta lavorando con continuità, ha ancora fastidi al fianco, è normale che se cerco il palleggio da dietro Ospina è più avanti".

Probabili formazioni.

Napoli (4-3-3): 25 Ospina, 23 Hysaj, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski, 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. (1 Meret, 27 Karnezis, 62 Tonelli, 12 Elmas, 68 Lobotka, 4 Demme, 34 Younes, 11 Lozano, 9 Llorente). All.: Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Mertens, Squalificati: Mario Rui Diffidati: Elmas.

Fiorentina (3-5-2): 69 Dragowski, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 22 Caceres, 21 Lirola, 24 Benassi, 78 Pulgar, 8 Castrovilli, 29 Dalbert, 25 Chiesa, 63 Cutrone. (1 Terracciano, 17 Ceccherini, 23 Venuti, 6 Ranieri, 15 Maxi Olivera, 5 Badelj, 93 Terzic, 17 Zurkowski, 16 Eysseric, 18 Ghezzal, 11 Sottil, 28 Vlahovic). All.: Iachini Indisponibili: Boateng, Ribéry Squalificati: nessuno Diffidati: Caceres, Dalbert, Lirola, Milenkovic. Arbitro: Pasqua di Tivoli.

Quote Snai: 1,57; 4,25; 5,50.