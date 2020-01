Serie A: Lazio Sampdoria, formazioni

"Se metterei la firma sul terzo posto a fine stagione? Abbiamo bene in testa il nostro obiettivo, con la società e la squadra. Dopo tanti trofei vinti, penso sia arrivato il momento di entrare in zona Champions per quanto fatto finora. Lo avremmo meritato anche prima, il nostro obiettivo è ben fermo nella nostra testa". L'allenatore della Lazio Simone Inzaghi non si nasconde più e, pur evitando di fare riferimento al sogno scudetto, sottolinea che la sua squadra pensa in grande e vuole ad ogni costo un posto nella prossima edizione della massima competizione europea. Intanto i biancocelesti apriranno domani il programma della prima giornata del girone di ritorno ospitando nell'anticipo delle ore 15 la Sampdoria di Claudio Ranieri, team in ripresa da quando sulla sua panchina c'è il tecnico romano. Ma la Lazio è reduce da dieci vittorie consecutive in campionato e punterà al record dell'11/a. Il tecnico dei blucerchiati sogna lo sgambetto ai biancocelesti però, per gli esperti di Sisal Matchpoint, l'impresa è proibitiva: pronostico a senso unico, vittoria biancoceleste a 1.40, mentre per il successo doriano si sale a 8 volte la posta. Il pareggio vale 4.75. A quota 20 gol, Immobile punta ad incrementare il suo bottino e il gol alla Sampdoria è probabile, a 1.80, occhio anche alla doppietta, proposta a 5.00.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): 1 Strakosha, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi, 26 Radu, 29 Lazzari, 21 Milinkovic-Savic, 6 Leiva, 10 Luis Alberto, 22 Jony, 20 Caicedo, 17 Immobile. (24 Proto, 23 Guerrieri, 15 Bastos, 4 Patric, 5 Lukaku, 48 J.Silva, 7 Berisha, 28 A.Anderson, 16 Parolo, 34 Adekanye, 11 Correa). All.: Inzaghi Indisponibili: Marusic, Cataldi. Squalificati: Lulic.

Diffidati: Acerbi, Radu, Cataldi.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 5 Chabot, 15 Colley, 29 Murru, 7 Linetty, 4 Vieira, 18 Thorsby, 14 Jankto, 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. (22 Seculin, 30 Falcone, 3 Augello,33 Rocha, 19 Regini, 91 Bertolacci, 26 Leris, 20 Maroni, 9 Bonazzoli, 10 Rigoni, 17 Caprari). All.: Ranieri.

Squalificati: Nessuno Diffidati: Bereszynski, A. Ferrari Indisponibili: A.Ferrari, Depaoli, Ramirez, Barreto.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Quota Snai: 1,37; 4,75; 8,50. (ANSA).