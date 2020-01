Coppa Italia: Fiorentina Atalanta. Iachini: 'Mettiamoci alla prova'

''Ritrovare la vittoria ci ha dato un po' di serenità, adesso vediamo come ce la caveremo contro un avversario che è più avanti di noi e rappresenta un esempio per come ha saputo negli anni ridurre le distanze con le grandi squadre''. Giuseppe Iachini presenta così la sfida di Coppa Italia al Franchi contro l'Atalanta che appare proibitiva per l'attuale Fiorentina, anche se 4 punti conquistati nelle ultime due sono stati una boccata d'ossigeno. ''Bisogna guardare il bicchiere mezzo pieno, la situazione non era facile - ha ricordato il tecnico viola - Ora stiamo cominciando a tirare fuori la testa, abbiamo ampi margini di crescita ma servono tempo e pazienza. Intanto ho già visto cuore, spirito e una certa compattezza''. Tradotto: il bel gioco arriverà, adesso però conta solo fare risultato e allontanarsi il più possibile dalla zona rischio. ''Domenica scorsa prima della gara con la Spal ho notato che la tensione era altissima tra i ragazzi, avevano la faccia bianca, sembravano i loro fratelli brutti...C'è bisogno dunque di un grande aiuto anche dai tifosi, il Franchi deve tornare nemico per i nostri avversari''.

Quanto all'impegno di oggi, ''teniamo alla coppa e non scenderemo in campo certo per perdere, nessuno lo fa, tanto meno il sottoscritto - ha ribadito Iachini - Quindi cercheremo di fare il massimo contro un avversario che lavora insieme da tanti anni mentre noi da appena due settimane''. Quanto alla formazione, ha annunciato l'impiego di Terracciano in porta e non ha escluso di gettare nella mischia dal 1' il neo acquisto Cutrone (''Ci aspettiamo tanto da lui'') mentre Chiesa dovrebbe inizialmente partire dalla panchina tenendo conto dell'infortunio alla caviglia subito a dicembre e della trasferta di sabato a Napoli. A proposito del calendario Iachini non ha nascosto il suo disappunto: l'Atalanta in campionato ha giocato sabato e il Napoli è stato impegnato ieri in Coppa, per entrambe quindi un giorno in più di riposo rispetto alla Fiorentina. ''Non cerco alibi ma è un dato di fatto e dispiace, sarebbe servita più attenzione, non abbiamo avuto fortuna''. Sul fronte mercato resta aperta la pista per il centrocampista Duncan che peraltro l'attuale tecnico viola ha già allenato a Sassuolo ed è ormai con le valige pronte Pedro destinato a tornare in patria al Flamengo.