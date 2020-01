Coppa Italia: Inter Cagliari. Torna Sanchez, titolare con Lukaku

Dopo tre mesi e mezzo, Alexis Sanchez torna titolare con la maglia dell'Inter. Antonio Conte lo rilancia negli ottavi di Coppa Italia contro il Cagliari stasera a San Siro al fianco di Lukaku, dopo il lungo stop dovuto all'infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale nell'amichevole contro la Colombia. Il tecnico dell'Inter fa quindi rifiatare Lautaro Martinez, oltre a concedere una chance a Dimarco e Lazaro sugli esterni e a Borja Valero al fianco di Brozovic e Barella a centrocampo. In difesa si rivede Ranocchia con Godin e Skriniar. Torna a San Siro, da ex indossando la maglia del Cagliari, Radja Nainggolan al fianco di Castro in supporto di Cerri unica punta. E a difendere la porta dei sardi c'è Olsen