Meningite: due squadre di volley non si presentano in campo

Due partite di volley, in provincia di Bergamo, sono state assegnate a tavolino perché gli avversari non si sono presentati a causa dei timori per la meningite nel Basso Sebino. Lo riporta oggi l'Eco di Bergamo.

A Sarnico (Bergamo) non si è presentato il 'Cenate Sotto' (che avrebbe dovuto incontrare il Csi oratorio Sarnico; mentre nel Campionato provinciale Fipav di prima divisione a dare forfait è stata la squadra 'Volleymania' di Nembro (Bergamo).