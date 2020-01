Serie A: Udinese Sassuolo, formazioni

Probabili formazioni di Udinese-Sassuolo.

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna (88 Nicolas, 27 Perisan, 2 Sierralta, 4 Opoku, 50 Becao, 18 Ter Avest, 72 Barak, 11 Walace, 8 Jajalo 23 Pussetto, 30 Nestorovski, 91 Teodorczyk). All. Gotti Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Samir

Sassuolo (4-2-3-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 19 Romagna, 31 Ferrari, 77 Kyriakopoulos; 14 Obiang, 4 Magnanelli; 10 Djuricic, 23 Traorè, 7 Boga; 9 Caputo. (56 Pegolo, 64 Russo, 6 Rogerio, 13 Peluso, 17 Muldur, 33 Tripaldelli, 36 Mazzitelli, 68 Bourabia, 18 Raspadori, 50 Oddei). All: De Zerbi. Squalificati: Berardi, Locatelli. Diffidati: Djuricic, Magnanelli. Indisponibili: Duncan, Marlon,Defrel e Chiriches. Arbitro: Volpi di Arezzo Quote Snai: 2.20; 3.40; 3.25