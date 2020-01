Serie A: Lazio Napoli formazioni

Altra corsa, altro record da inseguire. Se quest'anno c'è una cosa che non manca alla Lazio di Simone Inzaghi sono gli stimoli presentati da ogni partita di campionato. Dopo la nona sinfonia suonata a Brescia, all'Olimpico arriva il Napoli di Gattuso. Un binomio che per Inzaghi e la Lazio non suona per niente facile. Il tecnico biancoceleste nella sua carriera da allenatore in prima non ha mai battuto i partenopei, l'unica squadra di questa Serie A che manca alla collezione di Inzaghi. Per giunta, il tecnico biancoceleste nei precedenti scontri diretti ha sempre patito il gioco dell'ex rossonero, vincendo una sola gara delle 7 precedenti tra campionato e Coppa Italia. Tra i due regna il segno 'x' ma l'inerzia degli ultimi due mesi, associata alla crisi del Napoli, fa impennare le quotazioni della Lazio che arriva al confronto da favorita e con l'obbligo di credere nella decima vittoria consecutiva che significherebbe record assoluto per i biancocelesti: "Il Napoli è l'ultima squadra di A che non ho mai battuto? Questo è un qualcosa da sfatare. Abbiamo tutte le carte in tegola per poterlo fare", si dice convinto Inzaghi. "Veniamo dai festeggiamenti dei 120 anni e questo mi fa un po' di nostalgia se penso che sono 21 anni orgogliosamente in questa società", aggiunge.

Gattuso, giochiamo meglio ma ora risultati - "Dobbiamo dare continuità al gioco visto con l'Inter, adesso ci servono due-tre risultati per trovare la strada giusta". Lo ha detto il tecnico del Napoli Rino Gattuso alla vigilia della partita contro la Lazio. "I miglioramenti sul gioco - ha aggiunto - sono confortanti ma dobbiamo trovare serenità, la gamba giusta e sbagliare il meno possibile".