Serie A: Inter Atalanta, le formazioni

Vincere sarebbe importante, stiamo parlando di una squadra forte, la più in forma del campionato. Continuano a crescere, è molto più forte rispetto all'anno scorso. E' un test impegnativo per noi. Mi aspetto una partita molto intensa, una partita anche fisica che sarà giocata ad intensità importanti da ambedue le squadre'': così il tecnico dell'Inter Antonio Conte presenta la sfida contro l'Atalanta,domani sera a San Siro. ''Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro, stanno aumentando negli anni la qualità della rosa. Stanno facendo un percorso di crescita veramente importante. Faccio i complimenti a Giampiero:non avevo dubbi perché è un grande lavoratore''.

Gasperini: Inter per lo scudetto, noi per l'Europa - L'Atalanta si presenta all'appuntamento con la capolista conscia del gap tecnico: "L'Inter punta con merito allo scudetto, il nostro target in questi anni è intorno ai 70 punti e ne abbiamo già 34. Non è certo il titolo il nostro orizzonte, ma l'Europa sì". La premessa serve a Gian Piero Gasperini per spiegare la sfida che sarà: "Un test per la nostra credibilità, per verificare quanto siamo vicini o lontani da una squadra di vertice - prosegue il tecnico nerazzurro - Dobbiamo essere molto soddisfatti di dove siamo, poi nelle partite singole può succedere di tutto. Con Lazio e Juventus abbiamo fatto ottime gare, l'obiettivo è misurarsi nel modo migliore possibile". Gasperini non nega che sarà una guerra tra strategie e filosofie calcistiche differenti: "I moduli sono sette come le note, ma interpretandole variamente si possono scrivere miliardi di canzoni. Quelli delle due contendenti di San Siro sono abbastanza simili, ma diversi nel modo di concepire le due fasi. Da parte nostra c'è da reggere la forza d'urto di Lautaro e Lukaku". I bergamaschi sono a organico pieno, i milanesi no: "Alle assenze di domani l'Inter può sopperire. Ha due squalificati (Barella e Skriniar, ndr) e D'Ambrosio, nell'arco del campionato non sono defezioni che pesano". Di qua Gomez e Pasalic giocheranno tra le linee dietro Ilicic unica punta: "Duvan Zapata è recuperato dal punto di vista fisico e ha già giocato uno spezzone col Parma, ora va recuperato in campo: abbiamo tre partite in nove giorni, con l'ottavo di Coppa Italia a Firenze e la Spal, per farlo rientrare dal primo minuto".