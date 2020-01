Serie A: Cagliari Milan, le formazioni

Zlatan Ibrahimovic potrebbe partire titolare contro il Cagliari. Lo conferma il tecnico del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa: "Non ha la forma per giocare tutti i 90' ma potrebbe partire dall'inizio. Sceglierò io ma l'ho visto bene, carico e motivato". Pioli conferma che il Milan potrebbe virare sul 4-4-2: "E' una possibilità, in settimana abbiamo provato diverse cose. Nei momenti di difficoltà vanno trovate soluzioni". "Dobbiamo reagire con orgoglio. Non partecipo ai processi mediatici o pubblici sui giocatori del Milan, io dico ai miei giocatori di credere in se stessi anche nei momenti difficili. Come uno affronta le difficoltà dice che persona e che giocatore è". Lo dice il tecnico del Milan, Stefano Pioli, commentando le tante critiche ricevute dai suoi giocatori - ed in particolare da Suso - per un rendimento molto sotto le aspettative. "Mi auguro - aggiunge Pioli nella conferenza alla vigilia della gara contro il Cagliari - che la squadra voglia mostrare le sue qualità. E' una situazione che non ci aspettavamo e che vogliamo cambiare. Dobbiamo giocare con più intensità, essere più incisivi, dobbiamo trasformare la quantità in qualità. Ci sono ancora 60 punti a disposizione, non so dove arriveremo ma dobbiamo farne il più possibile". Pioli considera Cagliari una trasferta molto insidiosa: "Il Cagliari sta facendo un grande campionato. Conosciamo bene le loro caratteristiche, dovremo stare attenti. Dovremo essere propositivi e pensare solo a noi stessi per tornare a vincere".

Il Cagliari sfida il Milan, "voglia di riscatto" - Tutto esaurito alla Sardegna Arena per la partita di domani tra Cagliari e Milan. Un po' perché la squadra rossonera, a parte la classifica di quest'anno, è sempre considerata una big e ha tanti tifosi anche nell'Isola. A maggior ragione ora che c'è di nuovo anche Ibrahimovic. Ma lo stadio sarà pieno perché i supporter rossoblù non vedono il loro Cagliari da quasi un mese e non lo rivedranno prima di febbraio per colpa di un calendario che ha messo in fila quattro partite su cinque in trasferta. Con Cagliari-Milan unico 'isolotto' a cui aggrapparsi. I tifosi vogliono soprattutto capire dal vivo che cosa sta succedendo a Nainggolan e compagni fermi da tre partite a quota 29 punti, dopo che nelle loro orecchie era suonata e risuonata la musichetta della Champions. Il Cagliari ritorna a casa prima di riprendere il tour nomade che lo porterà due volte a Milano con l'Inter (una in Coppa Italia) e a Brescia. Alla Sardegna Arena c'è un Milan sicuramente più forte di quello visto finora.