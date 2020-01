Basket: Eurolega, Ax Milano - Panathinaikos 96-87

In Eurolega una doppia festa al Forum. L'Olimpia Milano celebra il proprio 84esimo compleanno dimenticando il brutto ko nel derby con Cantù, superando il Panathinaikos (96-87) con un mezzo brivido finale - era a +17 a 3' dalla sirena - ma scavalcandolo al sesto posto (10-8) in virtù del doppio scontro diretto a favore.

Messina in settimana era stato molto duro con la squadra ("o ci raddirizziamo o ci autodistruggiamo") e ha ottenuto una grande reazione emotiva: Rodriguez orchestra (22, con 5/8 da 3), Sykes si scrolla via la ansie e torna il realizzatore di sempre (17), Moraschini (12 e 6 rimbalzi) fa saltare Assago con una schiacciata incredibile. L'attacco dell'Ax Milano segna il massimo stagionale ma la differenza la fa la difesa preparata su Calathes, il giocatore più in forma dell'intera Eurolega (reduce da 22 punti e 17 assist contro il Cska): Micov, Roll e lo stesso Moraschini si alternano in marcatura e lo tengono ad appena 4 punti (ma 11 assist), con un misero 2/10 al tiro.