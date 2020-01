Mercato: Juve su Pogba, l'Inter risponde con Eriksen

Il mercato di gennaio è pronto a entrare nel vivo e ad accendere i sogni - ma anche le ambizioni - dei tifosi di ogni dove. E' l'Inter a tenere banco, perché ambisce a rinforzare una squadra già forte del primato in classifica in Serie A. Il sogno è il cileno Arturo VIDAL del Barcellona (se DANI OLMO arriva dalla Dinamo Zagabria può partire), l'obiettivo Christian ERIKSEN del Tottenham, che potrebbe vestirsi di nerazzurro in cambio di una ventina di milioni di euro. Il centrocampista danese è in scadenza a giugno e non rinnoverà con gli 'Spurs'; se, dunque, il club londinese dovesse monetizzare nell'immediato otterrebbe un bel risultato.

In Inghilterra sono sicuri: la Juve è pronta a sferrare l'attacco a Paul POGBA, centrocampista del Manchester United attualmente fermo per infortunio. Il giocatore, che è da tempo nel mirino del Real Madrid, può lasciare l'Inghilterra in cambio di circa 70 milioni di euro, più il cartellino di RABIOT. L'indiscrezione è stata lanciata oggi dal Daily Star, secondo cui il ds dei bianconeri, Fabio Paratici, e il procuratore del giocatore, Mino Raiola, sarebbero al lavoro per trovare l'accordo in tempi brevi.

Il blitz del ds del Milan, l'ex ala Frederic Massara, avrebbe strappato il "si" a Jean-Clair TODIBO, difensore del Barcellona in merito al trasferimento in rossonero. Adesso, però, resta da convincere il club catalano e in particolare l'allenatore Ernesto Valverde che ieri, in conferenza stampa, è stato chiaro. "Non mi aspetto operazioni in uscita durante il mercato", le sue parole.

L'Atalanta punta al riscatto di Mario PASALIC dal Chelsea, per la cifra di 15 milioni di euro, per il resto interessa Gianluca CAPRARI della Sampdoria. L'attaccante dei blucerchiati potrebbe essere l'alternativa a POLITANO, nel caso in cui l'Inter non dovesse cederlo. L'obiettivo di Gasperini è di individuare un vice 'Papu' GOMEZ. Il Brescia si prepara ad accogliere il finlandese Simon SKRABB. Per l'attaccante si parla di un contratto fino al 2024 da 400 mila euro a stagione. Il Genoa ufficializza l'ingaggio di Mattia DESTRO dal Bologna. La Roma punta sempre su MARIANO DIAZ, ma a costo zero. Il Real Madrid per il prestito di un attaccante "senza minutaggio" (parole di Zidane, ndr) ha chiesto invece 7 milioni, una cifra ritenuta "fuori budget".

Il PSV Eindhoven accelera per RICARDO RODRIGUEZ del Milan ed è pronto a presentare un'offerta ufficiale che il club rossonero valuterà. Il terzino svizzero arrivò in rossonero in cambio di 15 milioni, dopo l'esperienza nel Wolfsburg. Il Bayern Monaco ha deciso di gettare le basi per il dopo Manuel NEUER. Il club più titolato di Germania ha infatti ingaggiato un altro portiere: si tratta di Alexander NUEBEL, classe 1996, dello Schalke 04 che arriverà nel Bayern a fine stagione a parametro zero. Il Manchester City è in cerca di un sostituto di Leroy SANE', che dovrebbe finire al Bayern Monaco a fine stagione. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Callum HUDSON-ODOI, classe 2000, in forza al Chelsea.