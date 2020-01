Mercato: Barcellona gela l'Inter, Nandez resta a Cagliari

Il mercato invernale stenta a decollare e, nel secondo giorno di trattative, arrivano più smentite che conferme sui possibili trasferimenti preventivati nei giorni di avvicinamento alla 'grande abbuffata' arrivi e partenze. Sono giorni d'attesa soprattutto per i dirigenti dell'Inter che vogliono accontentare Antonio Conte, regalandogli i rinforzi che l'allenatore reclama ormai da tempo.

Dalla Spagna arrivano smentite su Arturo VIDAL che, a sentire Ernesto Valverde, non dovrebbe muoversi, perché l'allenatore dei blaugrana non ipotizza altre "operazioni in uscita". Lo stesso vale per TODIBO, inseguito invece dal Milan. Meno drastico, ma comunque, cauto, José Mourinho a proposito di Crhistian ERIKSEN.

Dalla Danimarca danno invece per imminente il trasferimento a Milano del giocatore, sulla base di una cifra che si aggira sui 20 milioni. Il portoghese ammette che "vi sono varie possibilità circa il futuro del danese: può restare, andarsene a fine stagione o a gennaio". Insomma, può accadere di tutto attorno al giocatore che a giugno può muoversi a parametro zero, visto che non sembra intenzionato a rinnovare con gli 'Spurs'.

Il Cagliari blinda NANDEZ, che il ds Carli definisce incedibile. Stesso discorso, anche se in altri termini, per il portiere OLSEN, che sembra destinato alla panchina dopo il ritorno di CRAGNO fra i pali. I nomi caldi per i club sardo sono quelli di JUAN JESUS e TONELLI. La Roma toglie dal mercato Nikola KALINIC, per bocca del ds Petrachi, e rilancia il laterale BRUNO PERES, ma a un patto: che non combini guai, altrimenti la sua permanenza in giallorosso diventa impossibile.

Il Brescia vuole rinforzarsi per centrare la salvezza, per questo punta sul finlandese Simon SKRABB. EDERA sembra avere convinto Mazzarri, dunque appare destinato a rimanere nel Torino. Il milanista RICARDO RODRIGUEZ è seguito dal PSV Eindhoven che ha un problema da risolvere sul versante sinistro del proprio schieramento. Sempre per restare in casa rossonera, non si parla più della cessione di PJATEK, sebbene il nuovo-vecchio arrivato IBRAHIMOVIC sembra destinato a oscurarlo, soprattutto a livello mediatico.

Dalla Spagna, Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, 'libera' MARIANO DIAZ, il giocatore che interessa anche alla Roma. 'Zizou' sogna sempre l'arrivo alla 'Casa Blanca' di Paul POGBA che, però, non dovrebbe avvenire prima di giugno. Il cartellino del centrocampista francese viene valutato 150 milioni, una cifra che Florentino Perez in questo momento non può permettersi. Almeno in teoria.