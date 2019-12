Mercato: Milan ecco Todibo, Lobotka va verso Napoli

Inter, Milan, Napoli e Fiorentina, ecco le squadre maggiormente intenzionate a movimentare il mercato di gennaio. In particolare i nerazzurri sognano la scudetto, e per questo la dirigenza, che crede nel tricolore, cercherà in ogni modo di accontentare Antonio Conte. Così, dopo aver detto no alla Roma che chiedeva il prestito di POLITANO, si lavora sopratutto in entrata per arrivare a VIDAL e MARCOS ALONSO (ma il Chelsea chiede troppo, quindi c'è anche la pista ACUNA dello Sporting Lisbona). Conte vorrebbe anche un centravanti di scorta, e i nomi sono sempre quelli di LLORENTE e GIROUD. KULUSEVSKI era un nome buono per giugno, ma la Juventus sembra essere arrivata prima: all'Atalanta, in estate, andranno 35 milioni più bonus, due all'anno al giocatore. Così ora l'alternativa per i nerazzurri è WEIGL del Borussia Dortmund.

Ma anche il Milan è in movimento, e dopo il colpo IBRAHIMOVIC, ha raggiunto l'accordo con il Barcellona per TODIBO, e ora rimane da convincere il giocatore. PIATEK ha rifiutato di tornare al Genoa (il polacco spera nell'Atletico Madrid), mentre il dg del Psg Leonardo, ex rossonero, vorrebbe regalare PAQUETA' al tecnico Tuchel, estimatore del brasiliano. Ma così come a chi ha chiesto RODRIGUEZ e SUSO, il Milan ha fato presente che cede questi giocatori, così come KESSIE (che piace a West Ham e Wolverhampton) solo a titolo definitivo. Il Psg lavora anche sul fronte Juventus, per arrivare a EMRE CAN.

E' attivo anche il Napoli, che cerca un uomo d'ordine a centrocampo, e per questo ha stretto i tempi con il Celta Vigo per arrivare a LOBOTKA. C'è stato poi un sondaggio con l'Olympiacos Pireo per KOUTRIS, ,mentre i veronesi AMRABAT e KUMBULLA sono obiettivi per la 'finestra' estiva: ora il Verona, che avrebbe ricevuto anche la richiesta della Roma per FARAONI, non li cede. ALLAN sta trattando il rinnovo, mentre per KOULIBALY ci sono richieste dalla Premier, ma non per cifre che soddisfano il presidente De Laurentiis.

La Fiorentina, che non ha ancora deciso cosa fare di PEDRO, sta cercando di prendere due rinforzi: per CUTRONE, rinforzo per l'attacco, sembra quasi fatta, perché l'ex milanista vuole lasciare il Wolverhampton, mentre per KANNEMANN, 28enne difensore nazionale argentino del Gremio, la risposta è stata che l'offerta presentata non basta. L'alternativa è un altro argentino, quel ROJO in uscita dal Man United. Per il centrocampo contatto con il Torino per MEITE'.

La Roma non farà acquisti se prima non cede, ed è sempre in piedi il discorso con il Bologna per JUAN JESUS, la Sampdoria ha chiesto ANTONUCCI (e ZAK RUGGIERO al Crotone), mentre PASTORE avrebbe fatto presente che dalla Capitale non si muove, così come KALINIC. Diventa quindi molto difficile arrivare a MARIANO DIAZ del Real Madrid. Piace molto NANDEZ, se lascerà il Cagliari per i problemi sui diritti d'immagine, mentre se partisse FLORENZI (lo vuole il Valencia) può arrivare MEDINA dal Talleres. L'alternativa è BARISIC dei Glasgow Rangers.

Un altro esterno di difesa, il giapponese NAGATOMO, ex Inter, è invece sul punto di firmare per il Bologna. Da Roma, dove ha giocato in amichevole contro il Trastevere (chieste informazioni sull'attaccante LORUSSO e il centrocampista SANNIPOLI), il tecnico del Brescia Corini garantisce che il presidente Cellino gli ha promesso rinforzi in tutti i settori. Partirà invece DONNARUMMA, che ha molte richieste dalla serie B.