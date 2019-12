Mercato: Inter, Fiorentina, Torino caccia al bomber

Sono sempre i bomber a movimentare i sogni di mercato di gennaio. Ufficializzato Ibrahimovic al Milan, è adesso il turno di Patrick CUTRONE, Andrea PETAGNA, Simone ZAZA. Per quest'ultimo sono arrivate diverse offerte al Torino: la Fiorentina è stata una delle prime a farsi sotto mentre il Sassuolo potrebbe intavolare uno scambio con DUNCAN.

A Iachini, fresco allenatore viola, non dispiacerebbe neppure Cutrone che tornerebbe in Italia dopo quattro mesi non molto soddisfacenti in Premier, col Wolwerhampton. Molto dipenderà anche da Andrea Petagna che la Spal darebbe via solo se arrivasse un sostituto che garantisse i gol salvezza: oltre ai granata e ai viola (che stanno tra loro parlando di BADELJ), anche la Roma ci ha fatto un pensierino come vice-Dzeko, ma solo se riuscisse a liberarsi di KALINIC (il croato interessa a Genoa e Bologna). E una punta cerca anche la Sampdoria di Ranieri: i nomi circolati sono quelli di PJACA della Juventus, su cui però c'è anche il Verona, e PALOSCHI.



L'Inter in attesa di ritrovare Alexis SANCHEZ monitora per l'attacco Olivier GIROUD, sul quale c'è anche il Lione, e starebbe per definire col Flamengo gli ultimi dettagli per il trasferimento a titolo definitivo di GABIGOL (il club carioca ha offerto 16 milioni). Soldi che potrebbero essere subito investiti su Arturo VIDAL, anche se il Barcellona continua a fare resistenza, e su un esterno sinistro: il preferito di Conte resta MARCOS ALONSO, in rotta con il Chelsea e radiomercato parla di un'offerta di 6 milioni di prestito e 15 di obbligo di riscatto. Le alternative sono KURZAWA (più economico, visto che è in scadenza) ed EMERSON del Chelsea (più costoso).

Quest'ultimo è finito anche sul taccuino della Juventus che nel frattempo dopo Mandzukic potrebbe privarsi di RUGANI (interessa al Leicester) e RABIOT (piace ad Arteta, neo tecnico dell'Arsenal). In entrata i nomi caldi sono quelli dell'ex romanista PAREDES, che potrebbe essere scambiato con EMRE CAN, e di HAALAND, il giovane bomber norvegese del Salisburgo, che ha una clausola di 30 milioni ma anche gli occhi di tante big addosso. Pur di averlo, la Juve è disposta a lasciarlo al Salisburgo fino a giugno.

Il Napoli continua a seguire TORREIRA per il centrocampo, le alternative dell' ultim'ora portano a LOBOTKA, slovacco del Celta Vigo, e a PULGAR della Fiorentina, e intanto studia lo scambio LLORENTE-POLITANO con l'Inter. La cessione dello spagnolo e il contratto di Mertens in scadenza potrebbero poi convincere Giuntoli a ingaggiare un'altra punta di peso e con IBRAHIMOVIC al Milan (che ha anche LEAO) la pista PIATEK, in prestito, potrebbe essere più di un'idea.

La Lazio non ha problemi di rafforzamento ma il ds Tare vorrebbe lo stesso puntellare la rosa di Simone Inzaghi con due acquisti mirati: uno in difesa, visto che VAVRO non ha convinto, e uno sulle fasce: i nomi sono quelli del 21enne turco Eray COMERT del Basilea e di Sofian KIYINE, 22enne esterno della Salernitana, club in orbita biancoceleste.

Sull'altra sponda del Tevere, Petrachi prima di chiudere gli acquisti deve prima vendere. JUAN JESUS, NZONZI, PASTORE, SANTON hanno tutti stipendi 'pesanti' e solo in caso di partenza di uno o più di loro sarà poi possibile cercare i vice-Dzeko o qualche colpo last minute (è il caso di NANDEZ i cui procuratori hanno una vertenza in corso col Cagliari). L'unico sicuro di chiudere la sua esperienza in giallorosso è Nzonzi, tornato alla base dopo la lite con Terim al Galatasaray: Everton e Lione si sono già dette interessate al francese e a rilevarlo in prestito con diritto di riscatto a 16 milioni. Per l'attacco i nomi sono i soliti, ma solo se andrà via KALINIC: Mariano DIAZ, PINAMONTI (bisognerà vedere anche che ne pensa il nuovo tecnico del Genoa, Davide NICOLA), PETAGNA. L'Atalanta saluta KJAER e per sostituirlo pensa a CALDARA e Mohamed SIMAKAN dello Strasburgo, un classe 2000 che interessa però molti altri club, visto che viene considerato uno dei migliori prospetti europei.