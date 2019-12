Serie A: Sassuolo napoli, formazioni

Non vince da 63 giorni in campionato il Napoli che domani va in campo contro il Sassuolo. Una rotta che va invertita, un compito che è affidato a Rino Gattuso, che cerca la sua prima vittoria in azzurro dopo il disastroso esordio con il ko interno contro il Parma della settimana scorsa. "Io non ho paura, mi devo mostrare duro e devo dare tranquillità alla squadra che si è consegnata a me e sta lavorando con impegno", così "Ringhio" conferma la sua fama da duro e lancia gli azzurri in una sfida tradizionalmente difficile per il Napoli che non vince sul campo del Sassuolo dall'1-0 del 2014 firmato da Callejon.

"Il Napoli - spiega Gattuso - ha giocatori fortissimi ma in questo momento la palla scotta. Ho sentito parlare di ultima spiaggia che però nel calcio non esiste, noi dobbiamo recuperare i nostri giocatori mentalmente, ricordandoci che prestazioni come quelle contro il Liverpool e il Salisburgo non sono di due anni fa, la squadra deve giocare con un modulo diverso ma soprattutto ricominciare a giocare e divertirsi". Poi l'appello a una unità su cui si lavorato alla cena di Natale dopo la guerra dell'ammutinamento e delle multe che restano sul tavolo: "Di questi miei primi giorni a Napoli - dice Gattuso - ho notato la foto dell'abbraccio del presidente a Insigne. Dobbiamo ripartire da lì. Poi con le buone prestazioni ci siederemo a parlare. Ora i giocatori hanno bisogno di affetto da tutti, anche dai tifosi".

Probabili formazioni di Sassuolo-Napoli. Sassuolo (4-2-3-1): 56 Pegolo, 17 Muldur, 2 Marlon, 19 Romagna, 77 Kyriakopoulos, 4 Magnanelli, 73 Locatelli, 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga, 9 Caputo. (63 Turati, 64 Russo, 13 Peluso, 6 Rogerio, 31 Ferrari, 33 Tripaldelli, 8 Duncan, 14 Obiang, 23 Traore, 36 Mazzitelli, 68 Bourabia, 18 Raspadori). All.: De Zerbi. Squalificati: Toljan. Diffidati: Djuricic, Magnanelli, Berardi. Indisponibili: Consigli, Defrel, Chiriches. Napoli (4-3-3): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 6 Mario Rui, 8 Fabian Ruiz, 5 Allan, 20 Zielinski, 7 Callejon, 99 Milik, 24 Insigne. (25 Ospina, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 12 Elmas, 70 Gaetano, 34 Younes, 14 Mertens, 11 Lozano, 9 Llorente). All. Ancelotti. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Tonelli. Squalificati: Maksimovic, Diffidati: nessuno. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 4,75; 4,50; 1,63.