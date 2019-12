Serie A: Parma Brescia e Lecce Bologna, formazioni

In campo alle 15 Parma-Brescia e Lecce Bologna

Brescia: Corini, trasformiamo la rabbia in energia - Tanti dubbi, pochissime certezze. Una di queste è che la partita contro il Parma rappresenta già un bello spartiacque per il Brescia in chiave salvezza, un'altra è che Corini ha la coperta sempre più corta a centrocampo. Infatti oltre al lungodegente Dessena all'appello mancherà anche Ndoj fermato da un risentimento muscolare dell'ultima ora. La terza certezza "è che partiremo dalla coppia d'attacco Balotelli-Torregrossa". Mentre per il resto "sto valutando un po' tutto, anche l'idea - dice l'allenatore del Brescia - di cambiare sistema di gioco, e anche in difesa devo ancora decidere se dare continuità a chi ha giocato con il Sassuolo".

Liverani, contro il Bologna aspetto gara di grande cuore - Ritrova il suo capitano dopo oltre un mese, un sospiro di sollievo in più per Fabio Liverani alla vigilia della delicata gara casalinga contro il Bologna: "Mancosu rientra a far parte dei convocati e sono molto felice di questo - commenta il tecnico -. Bisogna considerare, però, che viene da una lunga inattività e dobbiamo vedere quanto è in grado di giocare". Un ritorno importante in mezzo al campo, a fronte di un periodo non proprio fortunato tra infortuni e squalifiche. E Fabio Liverani, conscio dell'importanza della gara contro i rossoblù, intende puntare sugli uomini più in forma: "Giocheranno quelli che mi danno più certezze da un punto di vista fisico - dichiara l'allenatore -. Dobbiamo fare una gara da Lecce a livello di intensità, corsa, entusiasmo e abnegazione. Voglio vedere una partita di grande cuore".

Probabili formazioni

Parma (4-3-3): 1 Sepe, 36 Darmian, 2 Iacoponi, 22 Alves, 28 Gagliolo, 10 Hernani, 15 Brugman, 17 Barillà, 93 Sprocati, 44 Kulusevski, 27 Gervinho. (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 97 Pezzella, 16 Laurini, 8 Grassi, 23 Camara, 88 Adorante). All.: D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barillà, Gagliolo. Indisponibili: Cornelius, Karamoh, Kucka, Inglese, Scozzarella.

Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 6 Ndoj; 28 Romulo; 45 Balotelli, 11 Torregrossa (22 Alfonso, 12 Andrenacci, 5 Gastaldello, 19 Mangraviti, 26 Martella, 8 Zmrhal, 24 Viviani, 7 Spalek, 18 Aye', 21 Matri, 23 Morosini, 9 Donnarumma). All.: Corini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Tonali. Indisponibili: Dessena. Arbitro: Fourneau di Roma. Quote Snai: 2.10; 3,35; 3,60.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 14 Tomiyasu, 13 Bani, 4 Denswil, 15 Mbaye, 5 Medel, 16 Poli, 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone, 24 Palacio. (1 Da Costa, 97 Sarr, 6 Paz, 25 Corbo, 30 Schouten, 32 Svanberg, 9 Santander, 17 Skov Olsen, 22 Destro). All.: Mihajlovic. Squalificati: Danilo. Diffidati: Denswil, Tomiyasu. Indisponibili: Dijks, Dzemaili, Krejcì.

Lecce (4-3-1-2): 21 Gabriel; 29 Rispoli, 13 Rosettini, 5 Lucioni, 27 Calderoni; 4 Petriccione, 77 Tachtsidis, 23 Tabanelli; 11 Shakov; 10 Falco,30 Babacar. (22 Vigorito, 95 Bleve, 2 Riccardi, 3 Vera, 8 Mancosu, 19 La Mantia, 20 Dubickas, 25 Gallo, 32 Lo Faso, 34 Maselli, 39 Dell'Orco). All.: Liverani. Squalificati: Lapadula, Majer. Diffidati: Calderoni, Tabanelli. Indisponibili: Benzar, Dumancic, Farias, Imbula, Majer, Meccariello Arbitro: Abisso di Palermo. Quote Snai: 3,20; 3,70; 2,10.