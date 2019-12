Serie A: Atalanta Milan, formazioni

"Il Milan è attardato, ma resta una grande del nostro campionato e una squadra di assoluto valore. Vale l'Europa". Alla vigilia del lunch match al Gewiss Stadium, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini elogia l'avversario: "Ha giocatori di livello tecnico elevatissimo e noi abbiamo perso terreno perdendo a Bologna. La classifica verso il giro di boa comincia a delinearsi, però squadre attardate come Napoli, Torino e Milan possono recuperare". Di là, molti ex protagonisti dell'epopea della prima Atalanta del Gasp, edizione 2016-2017: "Conti, Kessie e Caldara nel primo anno ci hanno dato tantissimo, Mattia anche in quello dopo: spero che esca dal tunnel dopo un anno e mezzo fermo - chiude Gasperini -. Appartengono alla nascita del nostro ciclo: sono contento che Conti si sia ripreso dagli infortuni, Franck è un'ira di Dio e va sempre fortissimo. Prima ci saluteremo, ma in campo ognuno per la sua strada".

Pioli, chi pensa al mercato non sarà convocato - Chi pensa al mercato è fuori dal Milan. E' il diktat di Stefano Pioli, infastidito dalla lunghezza della sessione di gennaio. "Il mercato - sottolinea il tecnico del Milan alla vigilia della gara contro l'Atalanta - durerà troppo tempo. Nessun giocatore si deve permettere di pensare al mercato, se vedessi un giocatore poco determinato sicuramente non verrà convocato". Pioli considera la fase difensiva dell'Atalanta "unica nel mondo", dovrà rinunciare a Paquetà e Hernandez per squalifica ("dovremo avere da altri le accelerazioni") e conferma di aver già deciso la formazione ma di volerla comunicare solo domani alla squadra: "Adesso abbiamo una idea precisa di gioco, non è ancora quella definitiva e la migliore. Gasperini ha costruito questo in più stagioni. Per arrivare al massimo potenziale c'è ancora tanto da fare. Domani sarà difficile fare la partita, loro ribattono colpo su colpo. Dobbiamo avere intensità per reggere l'urto degli avversari dal punto di vista tecnico e fisico. Dobbiamo insistere e credere in noi stessi". Pioli - dopo Allegri - è l'allenatore che ha battuto più volte Gasperini in carriera, con sei successi.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-2-1): 95 Gollini; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 6 Palomino; 21 Castagne, 15 De Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 10 Gomez, 88 Pasalic; 72 Ilicic. (31 Rossi, 57 Sportiello, 5 Masiello, 41 Ibañez, 33 Hateboer, 18 Malinovskyi, 79 Traore, 90 Colley, 9 Muriel, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidato: Hateboer. Indisponibili: D. Zapata.

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma; 12 Conti, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessie, 4 Bennacer, 5 Bonaventura; 8 Suso, 9 Piatek, 10 Calhanoglu (25 Reina, 90 A. Donnarumma, 2 Calabria, 46 Gabbia, 31 Caldara, 11 Borini, 20 Biglia, 33 Krunic, 7 Castillejo, 17 Leao, 18 Rebic) All.: Pioli. Squalificati: Hernandez, Paquetà. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Duarte. Arbitro: La Penna di Roma. Quote Snai: 1,77; 3,85; 4,25.