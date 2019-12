Sarri avvisa la Juve, contro Ranieri è sempre dura

Il calendario non lascia tempo per rifiatare alla Juventus dopo la vittoria travolgente sull'Udinese: prima della Supercoppa italiana domenica a Riad, contro la Lazio ormai rivale anche nella corsa scudetto, c'è l'anticipo di campionato con la Sampdoria, stasera a Marassi. Il dubbio di Maurizio Sarri può essere tra la conferma del trio Dybala-Higuain-Ronaldo o il ritorno al Bernardeschi trequartista. Il tecnico inquadra la Sampdoria come un avversario molto insidioso. "Viene dal derby vinto, sappiamo quando è importante quella partita a Genova e credo abbia trovato entusiasmo e fiducia, perché si sta tirando fuori dalle situazioni di classifica critiche di qualche settimana fa". Sarà una "partita difficile", come sempre accade quando sulla panchina avversaria siede Ranieri, osserva Sarri: "E' un allenatore di grande livello. Sarà una partita difficile, servirà una prestazione di qualità per portare a casa i punti".

Ranieri, cuore e lucidità con Juve - "Dobbiamo giocare con cuore e lucidità": è questa la ricetta anti Juve di Claudio Ranieri. Il tecnico della Sampdoria in vista dell'anticipo di domani al Ferraris è consapevole delle difficoltà ma punta sull'entusiasmo della squadra reduce dalla vittoria nel derby: "Giochiamo con una squadra super tecnica, formata da grandi campioni. Certo - ha detto -, avere qualche giorno in più ci sarebbe servito. Ma faremo di necessità virtù". Per quanto riguarda scelte di formazione, Ranieri ha detto di star valutando più soluzioni "perché con la Juventus dovremo correre tanto e non fermarci mai. Quindi valuto anche rotazioni come quelle viste nel derby". Ranieri domani mattina farà fare il test decisivo all'acciaccato Ekdal.

Probabili formazioni di Sampdoria-Juventus.

Sampdoria (4-4-2): 1 Audero; 18 Thorsby, 25 A.Ferrari, 15 Colley, 29 Murru; 12 Depaoli, 26 Leris, 7 Linetty,14 Jankto; 27 Quagliarella, 23 Gabbiadini. (22 Seculin, 30 Falcone, 21 Murillo, 5 Chabot, 3 Augello, 19 Regini, 11 Ramirez, 20 Maroni, 6 Ekdal, 10 Rigoni, 17 Caprari). All.: Ranieri. Squalificati: Vieira. Diffidati: Depaoli, Ferrari, Colley. Indisponibili: Barreto, Bereszynski, Bertolacci, Bonazzoli. Juventus (4-3-1-2): 77 Buffon, 16 Cuadrado, 19 Bonucci, 4 de Ligt, 12 Alex Sandro, 23 Emre Can, 5 Pjanic, 25 Rabiot, 33 Bernardeschi, 21 Higuain, 7 Ronaldo. (31 Pinsoglio, 37 Perin, 2 De Sciglio, 8 Ramsey, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 13 Danilo, 14 Matuidi, 20 Pjaca, 24 Rugani, 28 Demiral, 38 Muratore, 39 Portanova). All.: Sarri. Diffidati: nessuno Squalificati: Bentancur Indisponibili: Szczesny, Chiellini, Khedira Arbitro: Rocchi di Firenze Quote Snai: 7,00 4,50 1,45