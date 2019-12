Milano-Cortina: Conte, più bella vittoria del sistema Italia

L'assegnazione dei Giochi invernali del 2026 "è stata una delle pagine più belle scritte dal sistema Paese e uno dei momenti più intensi che ho vissuto da presidente del Consiglio". Lo ha detto il Premier Giuseppe Conte intervenendo alla cerimonia di consegna dei Collari d'oro al Coni.

"Se confermo che sono pronto a staccare la spina al governo? Ci mancherebbe, sono qui per lavorare e dare una prospettiva migliore al paese, non per staccare la spina", aggiunge Conte.

"Pochi giorni fa ho inviato ai comuni e alle regioni coinvolte una ipotesi di legge olimpica: se riceverò le loro osservazioni in tempo utile, conto di mantenere gli impegni presi e portare la proposta di legge nell'ultimo Consiglio dei ministri di quest'anno. Altrimenti slitteremo al massimo al primo Cdm di gennaio". Lo ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parlando della legge olimpica per Milano-Cortina 2026 a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, a Roma.

"C'è un importante istituto di ricerca di mercato che ha fatto un'inchiesta su campioni trasversali, uomini, donne, fasce sociali, sportivi e non sportivi, aree territoriali coinvolte, ed è venuto fuori che la vittoria delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, negli ultimi dieci anni, viene considerata da oltre il 6% degli italiani la cosa più bella del Paese. Penso che questa sia una grande soddisfazione". Lo sottolinea il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della consegna dei Collari d'oro al merito sportivo 2019 andata in scena a Roma.

"Il Coni ha fatto presente un'esigenza che mi sembra sacrosanta, quella di avere le risorse straordinarie per poter affrontare le Olimpiadi nel migliore dei modi. Ho scritto ieri al presidente di Sport e Salute perché disponga in modo assoluto e inequivocabile tutte le risorse che serviranno al Coni per permettere all'Italia di disputare un'Olimpiade di primo piano. Sicuramente si farà un'analisi dei bilanci, ma è giusto che le richieste fatte dal Coni, come anche dal Cip, possano esser soddisfatte". Lo ha dichiarato il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parlando a margine della cerimonia di consegna dei Collari d'Oro, a Roma.