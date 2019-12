Coppa Italia: il Genoa batte l'Ascoli 3-2, è agli ottavi col Toro

Fatica più del dovuto in Coppa Italia contro l'Ascoli il Genoa di Thiago Motta, che ha schierato una formazione sperimentale infarcita di seconde linee, ma alla fine si guadagna la qualificazione agli ottavi al termine di una gara che ha visto Pinamonti autore di una doppietta. Primo tempo dai ritmi bassi e Genoa padrone del gioco ma senza fantasia e soprattutto senza nessuno in grado di saltare l'uomo. Nonostante la difesa dell'Ascoli che contiene bene la manovra avvolgente dei padroni di casa al 14' arriva il vantaggio grazie a Pinamonti che sfrutta al meglio un assist da destra di Jagiello. Il Genoa potrebbe raddoppiare sul finire del tempo ma Cassata a porta ormai vuota calcia troppo debolmente permettendo il recupero di D'Elia che salva sulla linea. La prestazione incolore dei rossoblù scatena i duemila presenti che contestano pesantemente il presidente Preziosi, assente allo stadio.

Al rientro dagli spogliatoi, la squadra di Motta vorrebbe chiudere la pratica ma è l'Ascoli a sorprendere i rossoblù pareggiando con Beretta che sfrutta al meglio un contropiede superando Jandrei in uscita. Pinamonti non sfrutta al meglio una corta respinta di Lanni per riportare avanti i suoi e così al 23' gli ospiti trovano il vantaggio grazie ad una deviazione nella propria porta di Criscito che cercava di intercettare un cross di Gerbo. Motta corre così ai ripari inserendo Sturaro e Pandev e il Genoa chiude la gara prima riportandosi in parità con Criscito, poi con Pinamonti che firma la doppietta personale e regala il Torino come prossimo avversario agli ottavi.