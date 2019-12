Apre Angers-Marsiglia, Psg chiude col Nimes

Il turno infrasettimanale di Ligue1 si apre con la sfida di vertice tra Angers e Marsiglia. Spettatore interessato il Bordeaux che contro il Nimes fanalino di coda cerca i 3 punti per salire in zona Champions. Snodo cruciale per la risalita nei piani alti anche la sfida mercoledì tra Lione e Lilla, mentre il Nizza fa visita al St Etienne e il Monaco al Tolosa. Chiude il Psg che, dopo aver saltato la trasferta di Monaco per il maltetmo, riceve il Nantes.

Il quadro della 16/ma giornata