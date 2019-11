Serie A: Genoa Torino, le formazioni

Reduce dal pareggio di Ferrara, il Genoa ritrova, un mese dopo, il suo pubblico contro il Torino, formazione che sta vivendo un momento difficile. "Ma non so cosa stia accadendo - ha spiegato Thiago Motta, tecnico del Genoa -. Da quello che vedo da fuori posso dire che a livello di singoli sono una grande squadra. Mi piace molto come approcciano la partita con o senza palla, di sicuro affronteremo una squadra forte. Dovremo essere preparati per tutto quello che possa succedere domani in campo. Il Torino è una squadra forte e noi dobbiamo essere tutti al cento per cento per fare una buona partita". Le ultime due trasferte, pareggi con Napoli e Spal, hanno lasciato una scia positiva anche se intorno al Genoa per la classifica si respira un clima di paura. "Ma da quando sono arrivato in realtà non ho mai avuto questa sensazione - ha ribattuto Motta-. E' vero che quando non arrivano i risultati si possono creare un pò di dubbi ma vedo i ragazzi felici di allenarsi e sono contento delle prestazioni fatte sino ad oggi. Questa è la strada giusta".

Mazzarri: 'Belotti importante, proviamo a recuperarlo' - "Sapete quanto è importante il Gallo per noi. Questa settimana si è sempre allenato a parte e domani farà l'ultimo test. Proveremo fino all'ultimo a recuperarlo, questo è sicuro". Così Walter Mazzarri sull'impiego di Belotti nella trasferta, in cui il Torino affronta a Marassi il Genoa. Dopo i risultati altalenanti dell'ultimo periodo, i granata vanno a caccia di una prestazione che rimetta in piedi un campionato sin qui non esaltante. "Per me si è lavorato bene, tutti insieme. E tutti insieme abbiamo parlato. Sono fiducioso sul fatto che si possa vedere una squadra in grado di fare le cose bene - è l'auspicio di Mazzarri - Ho cercato di parlare coi ragazzi, di dire loro che non dobbiamo dimostrare niente", aggiunge l'allenatore a proposito delle difficoltà in attacco della squadra. "Con l'Inter abbiamo fatto più del 60% di possesso palla, ci è mancato l'ultimo passaggio e il tiro - dice - Arriviamo lì e poi ci perdiamo per la voglia di fare bene. Pio è chiaro che bisogna migliorare anche la fase difensiva". Poche le indicazioni sulla formazione, ad eccezione dell'impiego da titolare di Lukic - "uno dei migliori" con l'Inter - e dell'importanza di Berenguer "dall'inizio o a gara in corso".

Probabili formazioni Genoa-Torino. Genoa (4-2-3-1): 97 Radu, 18 Ghiglione, 17 Romero, 5 Goldaniga, 4 Criscito, 20 Schone, 29 Cassata, 28 Agudelo, 21 Radovanovic, 17 Sturaro, 99 Pinamonti. (93 Jandrei, 22 Marchetti, 14 Biraschi, 32 Ankersen, 3 Barreca, 33 Pajac, 10 Gumus, 91 Saponara, 30 Favilli, 19 Pandev). All.: Thiago Motta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Kouamè, Zapata, Lerager. Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 5 Izzo, 38 Nkoulou, 14 Bonifazi, 29 De Silvestri, 8 Baselli, 88 Rincon, 7 Lukic, 15 Ansaldi, 24 Verdi, 9 Belotti. (24 Rosati, 18 Ujkani, 30 Djidji, 36 Bremer, 93 Laxalt, 34 Aina, 23 Meitè, 22 Millico, 21 Berenguer, 27 Parigini, 20 Edera, 11 Zaza). All. Mazzarri Squalificati: nessuno Diffidati: Ansaldi Indisponibili: Iago Falque, Lyanco. Arbitro: Massa di Imperia Quote Snai: 2,45; 3,25; 2,95.