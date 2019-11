Europa League, Pellegrini: 'Col Basaksehir da dentro o fuori'

Una partita da dentro o fuori. La Roma si trova al primo bivio stagionale. La partita di Istanbul sul campo del Basaksehir può rilanciarla in Europa League, in caso di successo, o condannarla se dovesse arrivare un altro ko dopo quello in Germania col Borussia Moenchengladbach. I giallorossi d'altronde dopo quattro partite hanno 5 punti e occupano il secondo posto in classifica nel girone (assieme ai tedeschi, attesi domani dal Wolfsberg) a due lunghezze proprio dalla formazione turca. Inutile insomma fare calcoli, "dobbiamo vincere" ammette Paulo Fonseca, preferendo soprassedere sulle sviste arbitrali che hanno condizionato la marcia continentale della Roma: "Il passato non conta più, devo pensare a domani. Abbiamo fiducia, giochiamo sempre per vincere e domani sarà lo stesso anche se ci aspetta una gara difficile contro un avversario in un grande momento visto che l'ultima sconfitta è stata contro di noi 11 partite fa".

La formazione turca infatti non ha più perso una gara ufficiale dal match dell'Olimpico. Dal 19 settembre ha raccolto 7 vittorie e 4 pareggi su 11 incontri disputati. Un ruolino di marcia che ha lanciato il Basaksehir al secondo posto della Super Lig e al primo nel girone di Europa League. Il 4-0 all'Olimpico ormai è lontano, e quella di domani per la Roma è una sorta di finale, come ammette anche Lorenzo Pellegrini. "Assolutamente sì, è una partita fondamentale per noi, vogliamo assolutamente vincere. Il nostro primo piccolo obiettivo di quest'anno è sicuramente passare il girone - spiega il centrocampista - Le cose adesso si sono un po' complicate rispetto all'inizio ma questo non ci deve interessare. Sappiamo che loro sono in un buon momento, che hanno giocatori importanti, ma noi abbiamo bisogno di vincere. È troppo importante, anche per il nostro morale".