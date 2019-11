Champions: Slavia Praga Inter, formazioni

Non è tempo di "piangersi addosso" per le assenze. Antonio Conte e l'Inter contro lo Slavia Praga non potranno sbagliare: servono i tre punti per mantenere ancora viva la speranza di centrare gli ottavi di Champions League. I nerazzurri arrivano a Praga per sconfiggere anche il tabù trasferta (quattro ko in Europa nelle ultime quattro lontano da San Siro) e con la solita emergenza, seppur il tecnico ritrovi tra i convocati sia Gagliardini che Politano. Le assenze di Sensi e Barella restano pesanti, ma Conte non vuole alibi: "C'è voglia di fare bene e non ha senso prima del match piangersi addosso per le assenze", le sue parole in conferenza stampa.

"Ho sempre chiesto delle grandi risposte ai miei calciatori e me le hanno date, sono tranquillo e sereno perché ho piena fiducia in loro. Sappiamo quanto sia importante la partita di domani - ha proseguito -. Ci sarà da soffrire però sarà una partita che dobbiamo vivere con entusiasmo e con la consapevolezza che arriviamo qui più preparati rispetto alla gara d'andata". Tutto è così nelle mani di Handanovic e compagni, che con due vittorie negli ultimi due turni si troverebbero agli ottavi.

"Ci giocheremo le nostre carte, sappiamo di non avere grandi chance per gli ottavi ma sta a noi alimentarle, cercando di vincere domani - ha spiegato Conte -. In Europa noi siamo agli albori come squadra, vogliamo crescere e per noi sarebbe importante andare avanti, anche per continuare a giocare partite di un certo tipo e crescere insieme. Ma domani il risultato diventa importante al di là del fatto che si possa giocare bene o male". Nonostante le assenze, il tecnico nerazzurro resterà fedele al suo classico 3-5-2: in rialzo le quotazioni per vedere quindi Borja Valero da regista e Brozovic da mezzala, come successo nella ripresa contro il Torino dopo l'infortunio di Barella, con il probabile rientro inoltre di Candreva dal primo minuto al posto di D'Ambrosio. "Non cambieremo idea di gioco, non sarebbe positivo. Non c'è motivo per cambiare programma o spartito se manca qualcuno", l'analisi di Conte. Che poi allontana anche il mercato: "Parlarne ora non mi sembra giusto nei confronti di nessuno, è giusto che ne parli il club e non mi sembra il momento. Oggi io devo ringraziare i presenti che ci hanno portato qui e stanno facendo qualcosa di importante, quindi pensiamo solo a domani", ha concluso il tecnico nerazzurro.

Probabili formazioni di Slavia Praga-Inter, valida per la 5/a giornata del Girone F della Champions League. Slavia Praga (4-2-3-1): 1 Kolar; 5 Coufal, 15 Kudela, 25 Frydrych, 18 Boril; 22 Soucek, 27 Traoré; 23 Sevcik, 7 Stanciu, 9 Olayinka; 28 Masopust (30 Markovic, 10 Husbauer, 11 Tecl, 12 Zeleny, 21 Skoda, 25 Frydrych, 29 Yusuf). All.: Trpisovsky. Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 8 Vecino 20 Borja Valero, 77 Brozovic, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro. (27 Padelli, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 16 Politano, 19 Lazaro, 30 Esposito, 33 D'Ambrosio). All.: Conte. Arbitro: Marciniak (Polonia). Quote Snai: 3,30; 3,35; 2,20.