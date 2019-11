Champions: Liverpool Napoli, formazioni

"Non ho mai pensato alle dimissioni, c'è unità di intenti tra società, allenatore e giocatori. Tutti e tre i soggetti sanno che devono fare meglio e questa può essere la gara che può dare una svolta alla stagione". Carlo Ancelotti alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool ingrana la quarta e sgombra il campo dalle polemiche e dalle tensioni interne del dopo-ammutinamento. L'imperativo non sono le multe o la tensione ma "giocare con coraggio e personalità, perché se andiamo in campo preoccupati o timorosi come avvenuto di recente è un problema". Il tecnico sprona la squadra, vuole risposte in campo e lo dice chiaro nella finestra di sospensione del silenzio stampa imposto dall'Uefa. La svolta è necessaria per un Napoli ormai settimo in campionato e in crisi di risultati, che domani però "scende in campo - dice il tecnico - sapendo che possiamo centrare il primo obiettivo stagionale, la qualificazione, anche nella prossima gara, questo può darci senso di libertà e spensieratezza". La ricetta è semplice: stop pensare alle multe, agli avvocati, alla rabbia nei confronti di qualche dirigente, ora si pensa solo a giocare e a provare a vincere, ritrovando quel sorriso smarrito perfino nell'esultanza pacata dopo il gol di Lozano a San Siro.

Klopp: "sfida Liverpool stimolo per Napoli" - "Cercheremo di vincere la partita. Contro il Napoli è difficile, abbiamo letto che stanno succedendo tante cose, ma resta un avversario molto forte. Hanno vinto contro di noi a Napoli sia l'anno scorso che quest'anno. L'anno scorso abbiamo giocato male, quest'anno no, ma abbiamo perso lo stesso". Jurgen Klopp non guarda alla tensione in casa Napoli, non giudica la battaglia ormai legale tra il club e i calciatori come un fattore della sfida di Champions League di domani sera, quando ad Anfield Road i campioni d'Europa ospiteranno gli azzurri, pronti a vendicare il 2-0 subito al San Paolo. I reds hanno superato il Napoli in classifica nell'ultimo turno, prendendosi il primo posto grazie al pari degli azzurri contro il Salisburgo. Domani cercano la vittoria per timbrare il primato nel girone e concentrarsi sulla Premier, che guidano ampiamente con otto punti d vantaggio sul Leicester, secondo.

Formazioni Napoli (4-4-2): 1 Meret, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 22 Di Lorenzo, 7 Callejon, 5 Allan, 12 Elmas, 20 Zielinski, 11 Lozano, 14 Mertens. (25 Ospina, 23 Hysaj, 6 Mario Rui, 13 Luperto, 8 Fabian Ruiz, 34 Younes, 9 Llorente). All.: Ancelotti. Liverpool (4-3-3): 1 Allison, 66 Alexander-Arnold, 6 Lovren, 4 Van Dijk, 26 Robertson, 14 Henderson, 3 Fabinho, 7 Milner, 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mane'. (13 Adrian, 12 Gomez, 15 Oxlade-Chamberlain, 8 Keita, 5 Wijnaldum, 20 Lallana, 27 Origi). All.: Klopp. Arbitro: Del Cierro Grande (Spa). Quote Snai: 1,40 4,75 7.25