LaLiga: 4 squadre in un punto, clou Real-Real Sociedad

Quattro squadre in un punto. Non era mai stata cosi' equilibrata la Liga con le big alterne e deludenti. Barca e Real guidano senza squilli ed e' proprio quest'ultimo ad avere il compito piu' arduo ospitando la Real Sociedad. Il Barca dovrebbe fare un solo boccone del Leganes fanalino di coda mentre qualche difficolta' in piu', nell'imminenza della sfida con la Juve, dovrebbe avere l'Atletico a Granada. Il deludente Valencia ha l'occasione di riavvicinarsi giocando in casa del modesto Betis. Il Siviglia ha una trasferta non proibitiva di Valladolid.

Il quadro della 14/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Levante-Maiorca ore 21

Leganés-Barcellona sabato ore 13

Betis-València ore 16

Granada-Atlético Madrid ore 18:30

Real Madrid-Real Sociedad ore 21

Espanyol-Getafe domenica ore 12

Osasuna-Athletic ore 14

Eibar-Alavés ore 16

Villarreal-Celta Vigo ore 18.30

Valladolid-Siviglia ore 21