Serie A: Inter Verona, Sensi non convocato

Stefano Sensi non è convocato per la partita di domani contro l'Hellas Verona. Il centrocampista dell'Inter, che sembrava potesse scendere in campo titolare dopo i 20' contro il Borussia Dortmund, non è al meglio della condizione e non potrà dare il suo supporto ai compagni di squadra. Antonio Conte punta quindi a recuperarlo durante la sosta delle Nazionali.

Juric (Verona), con Inter dobbiamo fare il massimo - È un Verona incerottato quello che sfiderà l'Inter a San Siro. Restano a casa due pedine importanti come si sono dimostrati essere il giovane centrale albanese Kumbulla e l'esperto centrocampista portoghese Veloso. Juric, ancor prima di affrontare l'argomento Inter, chiude definitivamente il caso Balotelli. "Dal campo la sensazione è che i fischi razzisti non ci fossero stati - spiega -. Prima di parlare ho chiesto a tutti, al quarto arbitro anche a mia mogie che era in tribuna. Poi invece anche se pochi ci sono stati. Allora bisogna chiedere scusa e basta. Sono situazioni brutte, magari, questo me lo ha confermato anche Balotelli, è che per assurdo bisogna essere orgogliosi che siano stati cosi pochi non come è accaduto a Cagliari o a Roma. Quei pochi hanno fatto un danno allucinante prima a Mario e poi a tutti noi che eravamo convinti non fosse successo niente. Quindi bisogna dire scusa e basta". Chiuso l'affaire Balotelli, Juric conferma le assenze di Kumbulla e Veloso, aggiungendo che "sotto l'aspetto della gestione degli infortuni dobbiamo migliorare. Le Nazionali? Non solo, è un discorso più ampio, penso all'alimentazione, a gestire meglio le trasferte lunghe. Bisogna prestare più attenzione a questi dettagli". Infine ecco la sfida all'Inter, in uno stadio tabù per il Verona. "Anch'io non ho fortuna con San Siro - ammette Juric - per noi, comunque, deve essere una grande opportunità, dobbiamo fare il massimo e sperare di fare bene. Mi aspetto un'Inter arrabbiata dopo la sconfitta con il Dortmund. Conte? È un vincente. Personalmente devo ringraziarlo perché al Chelsea mi ha fatto vedere come lavora e so che per altri non è sempre stato cosi"

Probabili formazioni di Inter-Verona. Inter (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 95 Bastoni, 19 Lazaro, 23 Barella, 77 Brozovic, 8 Vecino, 34 Biraghi, 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 21 Dimarco, 33 D'Ambrosio, 20 Borja Valero, 87 Candreva, 30 Esposito). All.: Conte. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Sanchez, Politano, Gagliardini, Sensi, Asamoah. Verona (3-4-2-1): 1 Silvestri, 13 Rrahmani, 27 Dawidowicz, 21 Gunter, 5 Faraoni, 34 Amrabat, 32 Pessina, 88 Lazovic, 14 Verre, 20 Zaccagni, 9 Stepinski. (22 Berardi, 96 Radunovic, 3 Vitale, 8 Henderson, 11 Pazzini, 33 Empereur, 66 Tutino, 29 Salcedo, 10 Di Carmine, 25 Danzi, 98 Adjapong). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gunter. Indisponibili: Badu, Bessa, Crescenzi, Bocchetti, Kumbulla, Veloso. Arbitro: Valeri di Roma 2. Quote Snai: 1,33; 5,00; 9,50.