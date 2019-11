Serie A: Brescia Torino, probabili formazioni

Le assenze di Zaza, Iago Falque, Baselli e Bonifazi sono un fardello pesante nell'avvicinamento del Torino alla sfida con il Brescia. L'obiettivo dei granata è ritrovare la vittoria che manca dal 26 settembre, quando superarono in rimonta il Milan: Dopo sono seguiti due pareggi (con Napoli e Cagliari) e quattro sconfitte (Parma, Udinese, Lazio, Juventus). Risultati arrivati con modalità diverse l'una dall'altra, come dimostra il derby perso di misura con la Juventus che Mazzarri interpreta come punto di ripartenza: "Quello che conta è che i miei ragazzi incarnino quello spirito che hanno mostrato nel derby, che non meritavamo di perdere - sottolinea il tecnico -. Dobbiamo ripartire da quelle caratteristiche che piacciono a me e ai nostri tifosi. Gli infortuni? Non ho mai parlato degli assenti, non dobbiamo cercare alibi". Ai ko di Baselli, Bonifazi e Iago Falque - "sembra non sia leggero il problema muscolare che si è procurato", spiega riferendosi allo spagnolo - si è aggiunto nella rifinitura quello di Zaza, fermato da una distorsione alla caviglia. Contro il Brescia di Grosso, che ha preso il posto in panchina di Corini, servirà il vero Toro per valori caratteriali e tecnici: "C'è qualche incognita in più quando si affronta una squadra che ha appena cambiato allenatore, ma in serie A tutte le partite sono pericolose. Dipende molto da come le affrontiamo. Se noi siamo quelli dell'ultimo derby, compatti, uniti e vogliosi, sono fiducioso".

Probabili formazioni di Brescia-Torino. Brescia (4-3-2-1): 1 Joronen; 2 Sabelli, 15 Cistana, 20 Magnani, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 28 Romulo; 18 Ayè, 7 Spalek; 45 Balotelli. (22 Alfonso, 5 Gastaldello, 6 Ndoj, 19 Mangraviti, 8 Zmrhal, 26 Martella, 23 Morosini, 9 Donnarumma). All.: Corini. Squalificati: Matri. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Chancellor e Dessena. Torino (3-4-2-1): 39 Sirigu, 5 Izzo, 33 Nkoulou, 4 Lyanco; 34 Aina, 88 Rincon, 7 Lukic, 15 Ansaldi; 24 Verdi, 21 Berenguer; 9 Belotti. (25 Rosati, 18 Ujkani, 20 Edera, 22 Millico, 23 Meité, 29 De Silvestri, 30 Djidji, 36 Bremer, 93 Laxalt). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Baselli, Bonifazi, Iago Falque, Parigini, Zaza. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 2,75; 3,20; 2,65.