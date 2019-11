Champions: Napoli Salisburgo

Il Napoli è in crisi di risultati e di gioco ed ha assolutamente bisogno di invertire la tendenza se vuole dare un significato alla sua stagione. L'occasione per farlo si presenta ad appena tre giorni di distanza dall'ennesima batosta subita all'Olimpico dalla Roma. Stasera in Champions la squadra di Ancelotti battendo con qualsiasi punteggio il Salisburgo ha la possibilità di qualificarsi agli ottavi di finale con due turni di anticipo sulla conclusione del girone. ''Abbiamo una gara importante - dice il tecnico - che ci deve permettere di passare il girone di Champions. E' un obiettivo per tutti noi, ma sappiamo quanto è difficile. Siamo concentrati su quello, sul cercare di fare una gara di alto livello''.

Probabili formazioni di Napoli-Salisburgo, valida per la 4/a giornata del Girone E della Champions League e in programma domani alle 21 sul terreno dello stadio San Paolo. Napoli (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 8 Ruiz, 14 Elmas, 24 Insigne; 11 Lozano, 99 Milik. (25 Ospina, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 13 Luperto, 20 Zielinski, 14 Mertens, 9 Llorente). All.: Ancelotti. Salisburgo (4-4-2): 31 Coronel; 43 Kristensen, 6 Onguenè, 39 Wober, 17 Ulmer; 14 Szoboszlai, 16 Junuzovic, 45 Mwepu, 18 Minamino; 19 Hwang, 30 Haaland. (33 Walke, 5 Vallci, 15 Ramalho, 4 Ashimeru, 37 Okugawa, 7 Koita, 20 Daka). All.: Marsch. Arbitro: Marciniak (Polonia). Quote Snai: 1,83; 4,00; 3,75