Serie A. Roma Napoli, probabili formazioni

Il concetto è sempre lo stesso, e Paulo Fonseca lo ripete anche alla vigilia della sfida col Napoli. Il tecnico spinge la Roma a non abbassare la guardia, a non mollare la presa dopo i successi su Milan e Udinese. "Conta solo una cosa: i giocatori devono capire che dobbiamo essere una squadra ambiziosa, che lotta e corre per tutta la partita - il messaggio del portoghese -. La mentalità è la cosa più importante. Sto lavorando con la squadra per renderla ancora più ambiziosa". Insomma, nonostante i tanti infortuni e le discusse decisioni arbitrali subite ultimamente, Fonseca ribadisce che "è fondamentale che la squadra abbia un atteggiamento positivo, è la cosa più importante. Penso che se l'atteggiamento è lo stesso delle ultime due partite avremo più possibilità di vincere diverse gare nella stagione. Con questo atteggiamento c'è la possibilità di fare bene". A cominciare dall'impegno col Napoli allo stadio Olimpico, scontro diretto in chiave Champions. "Ma per me è importante solo la sfida di domani, giocheremo contro un squadra molto forte", che Fonseca ha incrociato già ai tempi dello Shakhtar Donetsk: "Non mi piace fare paragoni. La squadra di Sarri era molto forte. Ora hanno cambiato allenatore e giocatori. Hanno un'idea diversa di gioco, ma sono forte entrambe anche se con caratteristiche diverse. Ancelotti è un grandissimo allenatore, che ha vinto in grandi squadre. Lo rispetto molto, è un uomo serio e onesto. Mi piace molto. Spero che domani sia in panchina". Quello che invece non si augura è di dover fare i conti con l'ennesima giornata di polemiche arbitrali: "Anche De Laurentiis si è lamentato? Non commento le sue. È vero che abbiamo visto molti errori in questo periodo, ma io credo che tutti vogliano migliorare. Spero che domani non si parli dell'arbitro alla fine della partita".

Probabili formazioni di Roma-Napoli.

Roma (4-2-3-1): 13 Pau Lopez, 37 Spinazzola, 15 Cetin, 6 Smalling, 11 Kolarov, 21 Veretout, 23 Mancini, 99 Kluivert, 27 Pastore, 22 Zaniolo, 9 Dzeko. (83 Mirante, 63 Fuzato, 5 Juan Jesus, 24 Florenzi, 18 Santon, 48 Antonucci, 17 Under, 8 Perotti). All.: Fonseca. Squalificati: Fazio. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Pellegrini, Zappacosta, Diawara, Cristante, Mkhitaryan, Kalinic.

Napoli (4-4-2): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 26 Koulibaly, 44 Manolas, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski, 24 Insigne, 14 Mertens, 99 Milik. (25 Ospina, 27 Karnezis, 13 Luperto, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 62 Tonelli, 12 Elmas, 70 Gaetano, 34 Younes, 11 Lozano, 9 Llorente). All.: Ancelotti.

Squalificati:nessuno Diffidati: nessuno. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Allan. Arbitro: Rocchi di Firenze. Quote Snai: 2,65; 3.50; 2,55.