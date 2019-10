Serie A: in campo Napoli Atalanta 1-0 DIRETTA

Napoli-Atalanta 1-0: al 16' del pt, scucchiaiata di Callejon al centro per Maksimovic, che spinge in rete di testa per il vantaggio

Partenopei schierati con Meret; Maksimovic, Luperto, Koulibaly, Di Lorenzo; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Milik. Orobici con Gollini; Djimsiti, Palomino, Toloi; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Pasalic, Ilicic.

La vigilia - Grinta, pressione, possesso e, soprattutto, concretizzare. E' questo che Carlo Ancelotti vuole dal Napoli nella sfida contro l'Atalanta, un Napoli con la testa da Champions League. Gli azzurri viaggiano spediti in Europa e comandano il girone ma in campionato la storia è molto diversa: il pari con la Spal ha fatto suonare l'allarme dei punti persi, aggiungendosi ai ko con Juventus e Cagliari e al pareggio con il Torino. In totale suo 27 punti a disposizione finora, il Napoli ne ha persi per strada 10 nelle prime 9 giornate di campionato. Un ruolino di marcia ampiamente deludente e che ha già scavato un solco con le due concorrenti per lo scudetto sulla carta, Juventus e Inter che ne hanno lasciati per strada solo 4 e 5 rispettivamente. Serve una svolta per tenere vivi i sogni e Carlo Ancelotti cerca la chiave giusta. Una l'ha già trovata ed è la vena realizzativa di Arek Milik, che domani dovrebbe essere di nuovo al centro dell'attacco azzurro insieme a Mertens. Chiede chance anche Lozano che sta provando a inserirsi negli schemi e adattarsi al calcio italiano, ma sembra una strada ancora lunga la sua: il messicano che fa impazzire i tifosi della sua nazionale finora ha mostrato il valore dei suoi 42 milioni solo con il gol nel ko contro la Juventus e in qualche spunto, ma il suo impatto sulla squadra è stato trascurabile finora.