Serie A: Brescia Inter 0-1 LIVE

In campo Brescia-Inter 0-1 DIRETTA

Sblocca al 22' Lautaro Martinez, Inter avanti a Brescia

I nerazzurri dovranno stringere i denti e contro le Rondinelle tornare alla vittoria. Per la prima volta dopo settimane, giocano prima della Juve e vincere significherebbe conquistare la vetta anche se, magari, solo per un giorno. Conte dovrà lavorare sull'aspetto psicologico. Caricare Brozovic, supportare Godin, che fatica ad abituarsi alla posizione che gli è stata affidata, spronare Lukaku e Lautaro a concretizzare ogni chance creata. Di fronte, l'Inter ritroverà Mario Balotelli che non ha mai segnato nelle cinque partite contro la squadra che lo fece debuttare in A. L'attaccante del Brescia cercherà la sua rivincita contro Conte che, da ct nel 2014, lo escluse dalle convocazioni. Ci spera anche Corini, sulla graticola dopo i risultati deludenti di questo avvio. In una partita in cui entrambe le squadre hanno voglia di riscattarsi: il Brescia per raddrizzare il cammino in Serie A, l'Inter per dimostrare che può sognare in grande, nonostante i troppi infortuni.

Queste le probabili formazioni di Brescia-Inter:

Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 5 Gastaldello, 3 Mateju; 25 Bisoli, 4 Tonali, 8 Zmrhal; 28 Romulo; 45 Balotelli, 18 Aye'.(22 Alfonso, 6 Ndoj, 19 Mangraviti, 29 Semprini, 26 Martella 21 Matri, 23 Morosini, 9 Donnarumma). All.: Corini. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Magnani, Torregrossa, Tremolada, Dessena, Chancellor.

Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 2 Godin, 95 Bastoni; 87 Candreva, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 23 Barella, 34 Biraghi; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez (27 Padelli, 46 Berni, 6 De Vrij, 18 Asamoah, 21 Dimarco, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 16 Politano, 30 Esposito). All. Conte.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Sanchez, D'Ambrosio, Sensi, Vecino, Ranocchia. Arbitro: Fabbri di Ravenna Quote Snai: 6,25; 4,25; 1,53