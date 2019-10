Champions League: Inter Borussia Dortmund

"Non è una finale", assicura Antonio Conte in conferenza stampa, ma l'Inter, che ha un solo punto in classifica dopo due partite, si gioca molto, se non tutto, il cammino in Champions League a San Siro tutto esaurito contro il Borussia Dortmund. L'atteggiamento sarà quello visto al Barcellona, propositivo e all'attacco. ''Ormai siamo partiti con la nostra idea di calcio - spiega il tecnico - e non torniamo indietro altrimenti significa mettersi in undici dietro la linea della palla e aspettare schiaffoni. Invece vogliamo darli''. Avanti con il 3-5-2, anche se Godin ha qualche difficoltà con la difesa a tre e Lazaro non convince in copertura. L'Inter non cambia. Il diktat è dare il massimo ma seguendo il calcio di Conte. ''Non so se ripetere la prestazione di Barcellona basterà per vincere. Dobbiamo dare tutto e non avere rimpianti a fine partita. Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità. E' un torneo difficilissimo e stiamo cercando di iniziare un percorso anche in Champions. Non abbiamo tantissima esperienza ma vogliamo giocare la partita senza avere rimpianti''. Ma senza caricare di ulteriori pressioni la squadra che è tornata a vincere in campionato seppur con qualche patema di troppo. ''Non abbiamo avuto molto tempo per recuperare, abbiamo solo un giorno per preparare la partita. Non dobbiamo perdere palloni, perché abbiamo subito tre gol col Sassuolo in palle perse su fase di costruzione. Il Borussia ha giocatori veloci e possono fare male in campo aperto''.

Il Borussia Dortmund è in "contatto permanente" con José Mourinho, perché sembra intenzionato a sostituire l'allenatore Lucien Favre. Secondo SportBild, il tecnico portoghese avrebbe già seguito un corso di tedesco in modo da farsi trovare pronto all'eventuale approccio con la nuova squadra. Il Borussia Dortmund questa sera sarà in campo a San Siro, nel terzo turno della Champions League (Girone F) per affrontare l'Inter. I tedeschi attualmente guidano la classifica del raggruppamento con 4 punti, assieme a Barcellona, ma negli ultimi tempi hanno avuto un calo a causa dei numerosi infortuni. In Bundesliga, tuttavia, sabato scorso hanno battuto in casa il Borussia Moenchengladbach per 1-0, salendo al terzo posto in classifica con 15 punti, come il Bayern Monaco. I dubbi della dirigenza sull'operato di Favre sono legati all'andamento altalenante della squadra giallonera.

Probabili formazioni

Dortmund Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 87 Candreva, 23 Barella, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 18 Asamoah; 10 Lautaro, 9 Lukaku (27 Padelli, 34 Biraghi, 95 Bastoni, 19 Lazaro, 20 Borja Valero, 16 Politano, 30 Esposito). All.: Conte.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): 1 Burki; 5 Hakimi, 33 Weigl, 15 Hummels, 13 Guerreiro; 28 Witsel, 6 Delaney; 7 Sancho, 19 Brandt, 23 Hazard; 10 Gotze. (35 Hitz, 2 Zagadou, 14 Schulz, 16 Akanji, 26 Piszczek, 8 Dahoud, 34 Larsen). All.: Favre. Arbitro: Taylor Anthony (Inghilterra). Quote Snai: 2,25; 3,40; 3,15.