Calcio: qualificazioni Europei Under 21, Irlanda-Italia 0-0

Non brilla l'Italia U21 contro l'Irlanda nella sua seconda partita di qualificazione agli Europei del 2021. A Dublino finisce 0-0, con gli azzurrini di Nicolato che non riescono a concretizzare la loro capacutà offensiva mentre è l'Irlanda a rendersi più volte pericolosa dalle parti di Carnesecchi, specialmente nella ripresa, quando le due squadre sono rimaste in 10. Diciotto minuti dopo essere entrato in campo, infatti, Moise Kean risponde alla provocazione di Parrott e incassa, insieme al giocatore irlandese, il rosso. Il pari premia l'Irlanda che è in testa alla classifica con 10 punti, mentre l'Italia sale a quota 4 (con due gare in meno).