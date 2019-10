Serie A: 2-1 all'Inter, Juve sorpassa e va in vetta

La Juventus batte l'Inter 2-1 nel posticipo della settima giornata di serie A, giocato al Meazza di Milano, e scavalca i nerazzurri andando in testa alla classifica.

Inter-Juventus 1-2: al 36' del st, Bentancur serve nello spazio Higuain che entra in area e trafigge in diagonale Handanovic.

Gol annullato a Ronaldo per fuorigioco al 40'

Inter-Juventus 1-1: al 20' del pt, De Ligt tocca il pallone con il braccio in area, dal dischetto Lautaro Martinez pareggia.

Bianconeri ad un passo dal raddoppio con Ronaldo che coglie la traversa all'8'

Inter-Juventus 0-1: al 5' del pt, ripartenza di Dybala, che fa partire un diagonale potente che batte Handanovic sul palo lontano.

Torna Lukaku, in coppia con Lautaro Martinez, dopo l'assenza contro il Barcellona in Champions League. A sorpresa, per la Juve, a guidare l'attacco con Cristiano Ronaldo c'è Dybala preferito a Higuain. Sono queste le coppie offensive di Inter e Juventus, pronte a darsi battaglia in un derby d'Italia che vale la vetta della classifica. Conte sceglie la formazione titolare con D'Ambrosio al posto di Candreva sulla fascia destra, al fianco di Sensi, Brozovic, Barella e Asamoah. In difesa confermati Godin, De Vrij e Skriniar. Sarri punta su Bernardeschi trequartista, mentre a centrocampo spazio a Khedira, Pjanic e Matuidi. Difesa obbligata, poi, con Cuadrado, Bonucci e De Ligt. San Siro tutto esaurito con oltre 75 mila tifosi a riempire gli spalti ed è record storico d'incasso per la Serie A: 6.5 milioni di euro.