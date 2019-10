Perugia-Pisa apre la 7/a giornata di Serie B. Ostacolo Pordenone per la capolista Empoli. Impegni difficili anche per la Salernitana, che ospita il Frosinone, e per l'Ascoli che riceve il Pescara. Benevento atteso a Spezia.

Il quadro della 7/a giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)