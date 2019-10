Champions: Genk Napoli, probabili formazioni

"Io ho grandissima considerazione della mia squadra e dei miei, ma le volte che sono pienamente soddisfatto sono poche. Conoscendo il valore della squadra e considerando quello che può fare, diventa difficile per me essere pienamente soddisfatto". Carlo Ancelotti precisa il suo stato d'animo dopo la sofferta vittoria sul Brescia e alla vigilia dell'impegno in Champions contro il Genk. "Si cerca sempre il massimo - spiega il tecnico -, il Napoli sta lavorando bene ma secondo me può e deve fare molto meglio".

Probabili formazioni di Genk-Napoli, seconda partita del Girone E della Champions League, in programma domani nella Luminus Arena. Genk (4-3-3): 28 Coucke; 31 Maehle, 33 Lucumí, 6 Dewaest, 21 Uronen; 17 Hrosovsky, 23 Hagi, 25 Berge; 7 Ito, 10 Samatta, 77 Ndongala. (26 Vandevoordt, 46 Cuesta, 4 Wouters, 8 Heynen, 18 Onuachu, 27 Bongonda, 15 Odey). All.: Mazzù. Napoli (4-4-2): 1 Meret; 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 26 Kulibaly, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 24 Insigne, 11 Lozano, 99 Milik. (25 Ospina, 2 Malcuit, 13 Luperto, 20 Zielinski, 12 Elmas, 14 Mertens, 9 Llorente). All.: Ancelotti. Arbitro: Kovacs (Romania). Quote Snai: 6,75; 5,00; 1,40.