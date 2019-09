Serie A: Napoli Brescia, probabili formazioni

Dimenticare il Cagliari. Il Napoli ha l'esigenza di farlo al più presto e l'occasione si offre alla squadra di Ancelotti di superare i propri limiti e le proprie paure ancora una volta al San Paolo dove gli azzurri affronteranno domani a ora di pranzo il Brescia. Alla vigilia del match ci pensa il presidente Aurelio De Laurentiis a nsuonare la carica. ''Forza ragazzi! Rialziamoci subito - scrive su Twitter - con l'aiuto dei nostri tifosi e con tutto il furore agonistico che avete dentro di voi!''. Per tutta la settimana l'allenatore si è dovuto dedicare, più che alla preparazione tecnico-tattica della partita in sè, al recupero psicologico della squadra. Perdere a causa di un contropiede subito all'ultimo minuto di gioco, dopo aver sprecato occasioni per segnare a raffica, è sicuramente qualcosa che lascia il segno. Ma il lavoro di Ancelotti, però, non si è limitato solo a questo aspetto. Il tecnico ha anche cercato di guidare la squadra verso un tipo diverso di approccio alla partita. Nonostante che lui stesso e Insigne, nel 'caldo' dopo gara di mercoledì scorso, abbiano respinto le accuse di un Napoli svogliato e senza grinta che aveva affrontato i sardi come se si trattasse di una partita amichevole, in realtà Ancelotti sa che una maggiore animosità, una rabbia agonistica più intensa e una forza d'animo maggiore sono ingredienti indispensabili se si vuole recitare una parte da protagonisti nel campionato.

Probabili formazioni di Napoli-Brescia.

Napoli (4-4-2): 1 Meret, 22 Di Lorenzo, 44 Manolas, 13 Luperto, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 20 Zielinski, 24 Insigne, 14 Mertens, 99 Milik. (25 Ospina, 27 Karnezis, 2 Malcuit, 23 Hysaj, 31 Ghoulam, 12 Elmas, 70 Gaetano, 8 Fabian Ruiz, 34 Younes, 11 Lozano, 9 Llorente). All.: Ancelotti. Squalificati: Koulibaly. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Tonelli, Maksimovic.

Brescia (4-3-1-2): 1 Joronen, 2 Sabelli, 15 Cistana, 14 Chancellor, 26 Martella; 25 Bisoli, 4 Tonali, 27 Dessena; 7 Spalek; 45 Balotelli, 9 Donnarumma. (22 Alfonso, 5 Gastaldello, 3 Mateju, 8 Zmrhal, 21 Matri, 23 Morosini, 18' Aye', 28 Romulo). All.: Corini. Squalificati: nessuno Diffidati: nessuno Indisponibili: Magnani, Ndoj, Torregrossa, Viviani. Arbitro: Manganiello di Pinerolo Quote Snai: 1,27; 6,25; 10.