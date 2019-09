Arbitri: a Calvarese Samp-Inter, a Piccinini Juve-Spal

Sarà l'arbitro Gianpaolo Calvarese a dirigere Sampdoria-Inter anticipo del sabato alle 18, del sesto turno del girone di andata del campionato di Serie A. Per l'altro anticipo di domani tra Juventus e Spal è stato designato Piccinini.

Napoli-Brescia, che si giocherà domenica all'ora di pranzo, sarà diretta da Manganiello. Per Milan-Fiorentina è stato indicato l'arbitro Giacomelli. Abisso per Lecce-Roma.