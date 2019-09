Serie A: in campo Juventus Verona 2-1 LIVE e FOTO

In campo Juventus Verona 2-1 LIVE

Juventus-Verona 2-1: al 49' del st, Cristiano Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri realizzando un calcio di rigore concesso dall'arbitro La Penna per un fallo netto di Gunter in area su Cuadrado



Juventus-Verona 1-1: al 31' del pt, Ronaldo serve Ramsey che si coordina e calcia da lontano, Silvestri non può farci nulla anche perchè la palla viene deviata in rete da un difensore che lo spiazza

Juventus-Verona 0-1: al 21' del pt, Veloso stoppa un pallone allontanato da Demiral, controllo e tiro di sinistro sotto l'incrocio. L'azione sugli sviluppi di un calcio di rigore scaligero finito prima sul palo e poi sulla traversa.

Inizia contro il Verona, la stessa squadra che aveva affrontato nel giorno dell'addio alla Juventus, la seconda vita in bianconero di Gianluigi Buffon. Il portiere torna oggi in campo dopo la parentesi al Paris Saint-Germain della scorsa stagione. E sale a 902 presenze, agganciando Paolo Maldini al primo posto fra gli italiani presenti coi club. Esordio in campionato con la maglia bianconera anche per Demiral e Ramsey, mentre nel tridente d'attacco c'è Dybala tra i titolari.